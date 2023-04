Non si ferma all’alt, inseguimento da film per le vie della città

L'uomo alla guida è stato fermato dagli agenti della polizia municipale. Si tratta di un italiano che stava guidando con la patente sospesa. Nella fuga alcune auto sono rimaste danneggiate

Nel pomeriggio di venerdì 14 aprile, intorno alle 18, un’autovettura Audi A3 non si è fermata all’alt imposto da una pattuglia di motociclisti della polizia municipale che stavano effettuando dei controlli della circolazione stradale. Ne è nato un inseguimento movimentato che ha visto l’auto in fuga dirigersi nella zona dello stadio per cercare di far perdere le proprie tracce e durante queste manovre pericolose ad alta velocità, danneggiare delle auto in sosta.

Nonostante ciò la fuga continuava con grande pericolo per gli utenti della strada fino ad imboccare controsenso la via Giovanni da Verrazzano, dove con l’ausilio di altre pattuglie chiamate in supporto, con una manovra a tenaglia gli agenti della municipale sono riusciti a bloccare l’auto evitando che causasse uno scontro frontale con altri veicoli. L’uomo alla guida, un italiano che aveva la patente sospesa e non poteva guidare, è stato accompagnato al comando per ulteriori accertamenti e per le contestazioni delle violazioni al codice della strada mentre l’autovettura che era anche danneggiata è stata messa sotto fermo amministravo e rimossa con carro attrezzi. Grande apprezzamento è stato espresso dai cittadini che hanno assistito alla cattura dell’uomo che stava fuggendo a bordo dell’auto che poteva causare danni ben più gravi che alle sole cose.

