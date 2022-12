Nonna Alba compie cento anni

Nonna Alba è sempre una donna in gamba, con un cervello giovane e tante amicizie, amata da tutti quelli che la conoscono. Il sindaco le ha inviato una rosa con gli auguri più affettuosi a nome della città

Anche la signora Alba Luparini Mazzamurro entra nel club delle centenarie livornesi. Alba è nata il 17 dicembre 1922 a Castelnuovo Misericordia, ultima figlia della generazione dei Luparini, una famiglia di costruttori molto conosciuta all’epoca (il nonno Ranieri e il padre Ugo avevano progettato e costruito il Castello Pasquini). Anche Alba era una ragazza molto attiva, e durante la guerra animava il teatro del paese. Nel dopoguerra si è trasferita a Livorno con il marito, il sarto Pietro Mazzamurro, e con lui ha gestito per tanti anni la sartoria in corso Mazzini. Ha avuto un figlio maschio, con il quale adesso convive, e due figlie gemelle. Adesso nonna Alba ha anche quattro nipoti e due bisnipoti gemelli: Vincenzo e Gregorio. È sempre una donna in gamba, con un cervello giovane e tante amicizie, amata da tutti quelli che la conoscono. Spesso cucina, si interessa di politica e ascolta sempre i telegiornali. Il sindaco Luca Salvetti le ha inviato una rosa con gli auguri più affettuosi a nome della città.

