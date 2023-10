Oggi Nonna Vivi compie 103 anni

Bisnonna per la sesta volta, nonna Vivi è sempre stata una giramondo e adesso continua le sue esplorazioni grazie a internet grazie al quale si tiene in contatto con i tanti nipoti sparsi per il mondo

Compie 103 anni nonna Vivi Meriggi, nata il 28 ottobre 1920 a Livorno. Vedova di Giuseppe Savigni, grande sportivo del canottaggio, per molti anni ha gestito un negozio di antiquariato a Castagneto Carducci. Adesso abita a Montenero con la famiglia, ed è contentissima per essere diventata bisnonna per la sesta volta. Nonna Vivi è sempre stata una giramondo e adesso continua le sue esplorazioni grazie a internet. Del resto le tecnologie le conosce benissimo, volendo tenersi in contatto con i tanti nipoti sparsi per il mondo, che a turno la chiamano almeno una volta al giorno. Le sue lucide considerazioni sulla politica e sugli avvenimenti mondiali sono tenute in grande considerazione, così come i suoi racconti sono molto apprezzati dai più piccini. In occasione di questo importante compleanno il sindaco Luca Salvetti le ha inviato una rosa con gli auguri della città.

Condividi: