“Nonno, questa vittoria è per te”. Carovana e festa per la campionessa del mondo Sara Del Gratta

Cliccate sul bottone celeste sopra al titolo per vedere il video della carovana (di Simone che ringraziamo per la disponibilità) e le foto (di Giulia Bellaveglia) dell'arrivo di Sara al Canoa Club Livorno

Con gli amici in scooter e lei a bordo di un'auto ha attraversato la città tra clacson e bandiere dell'Italia per poi festeggiare al Canoa Club Livorno a Stagno dove si allena: "Un risultato che non mi aspettavo. Dedico la vittoria a mio nonno, venuto a mancare pochi mesi fa. È tutta per lui". Per la 17enne, che il 16 luglio diventerà maggiorenne, sono 8 medaglie in due anni. E ora testa agli Europei in Portogallo. La soddisfazione di Pagni e Giannone

di Giulia Bellaveglia

L’atleta livornese del Canoa Club Livorno, Sara Del Gratta, neo campionessa del mondo under 23 di Canoa Velocità ai mondiali di canoa ad Auronzo di Cadore, è a Livorno e con gli amici in scooter e lei a bordo di un’auto sta attraversando la città tra clacson e bandiere dell’Italia. La 17enne (che il 16 luglio diventerà maggiorenne) ha vinto il k1 200m ed è arrivata terza nel k2 500m e nel k4 500m e seconda nel k2 mix 500m. E attualmente sta continuando ad allenarsi per gli Europei in Portogallo verso fine luglio. Terminato il giro in città, la carovana ha raggiunto il Canoa Club Livorno a Stagno dove la nostra giornalista ha incontrato Sara: “Un risultato che non mi aspettavo, soprattutto perché il 200 metri non è la mia distanza. C’è da dire però che ho fatto il meglio che potessi fare, a partire dal riscaldamento in acqua e a terra. Ho vinto per pochi centesimi di secondo e quando me ne sono resa conto ero contentissima. Ringrazio i miei compagni di squadra, che mi hanno supportato non solo quando dovevo fare barca con loro, ma anche quando ho gareggiato da sola, mi sono stati vicini in tutto e per tutto. Questo sport è faticoso, mi alleno due volte al giorno, ma mi piace tanto, lo faccio con passione. L’obiettivo è quello di migliorarmi sempre e questa vittoria la dedico a mio nonno, venuto a mancare pochi mesi fa. È tutta per lui”. Alessandro Pagni del Canoa Club Livorno: “Una felicità elevata al quadrato, perché anche quest’anno Sara ha portato a casa ben 4 medaglie: un oro, un argento e due bronzi. Otto medaglie in due anni consecutivi, siamo veramente super felici”. Presente a Stagno anche il sindaco di Collesalvetti e il presidente del Coni Livorno, Giovanni Giannone: “La seconda volta in due anni che Sara riesce a fare queste grandi prestazioni, dimostrazione di un livello veramente eccezionale. Ormai non parliamo più di un’atleta occasionale, ma di una di grande spessore e interesse. Davanti a lei si aprono prospettive importanti, teniamo in considerazione che il prossimo anno ci sono le Olimpiadi, un appuntamento dove avrà gli occhi addosso per la sua partecipazione. Deve lavorare ancora tanto, ma lo fa in un ambiente ottimale, con uno staff tecnico eccezionale. Può riuscire in cose importanti perché ha tutte le qualità per farlo”.

Condividi: