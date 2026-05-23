Notte di spregi al Moletto: oggetti divelti e lanciati in mare

“Colpito un bene comune dopo l’impegno di Appartenenza Labronica per ripulire l’area. Qui tutti sono i benvenuti se si comportano da persone civili”. Rabbia e indignazione al Circolo, che presenterà denuncia fornendo i video

Più che un raid vandalico, un vero e proprio spregio contro il Moletto e contro chi ogni giorno si impegna per mantenerlo decoroso e vivibile. Tra l’altra notte e la notte appena trascorsa nel mirino sono finite diverse strutture e arredi: una cassetta della posta è stata divelta, così come alcuni posacenere, mentre un tavolino e un cestino sono stati addirittura lanciati in mare. Anche alcune carriole sono state gettate in acqua. L’episodio ha suscitato forte indignazione tra i membri del Consiglio del Circolo Nautico, che hanno annunciato l’intenzione di presentare denuncia ai carabinieri per quanto accaduto. A rendere ancora più amara la vicenda è il fatto che solo poche settimane fa proprio Appartenenza Labronica aveva promosso proprio qui una mattinata di pulizia dell’area, coinvolgendo cittadini e volontari.

“C’è tanta rabbia e amarezza – fanno sapere dal Circolo – perché questi gesti colpiscono un bene comune e vanificano l’impegno di chi dedica tempo ed energie alla cura del territorio. Qui tutti sono i benvenuti se si comportano civilmente”. Le immagini riprese dalle telecamere saranno messe a disposizione degli investigatori nell’ambito della denuncia che verrà formalizzata nelle prossime ore. L’auspicio è che episodi simili non si ripetano, in un luogo che rappresenta un punto di riferimento per tanti livornesi.

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