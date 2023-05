Novità ai Bagni Lido, ombrelloni ai turisti e bonus ai clienti

Foto di Alessandro Solimani

Il sistema gestionale, introdotto da questa stagione balneare, permetterà ai clienti titolari degli ombrelloni stagionali di comunicare alla direzione dello stabilimento, anche via whatsapp, i giorni in cui non saranno presenti ottenendo un bonus per ogni noleggio giornaliero del proprio ombrellone a clienti esterni come i turisti. La famiglia Ganni: "Ringraziamo il Comune di Livorno e la Fondazione LEM per aver creduto in questo progetto innovativo e turistico"

I Bagni Lido comunicano che, a partire da questa stagione balneare, è stato introdotto un sistema gestionale per la prenotazione giornaliera degli ombrelloni, una grande novità con risvolti importanti anche e soprattutto a livello turistico.

I clienti titolari degli ombrelloni stagionali potranno comunicare alla segreteria, anche via WhatsApp al numero 366 9010188, i giorni in cui non saranno presenti allo stabilimento balneare. La segreteria, una volta raccolti tutti i dati e le informazioni, metterà a disposizione gli ombrelloni non occupati in quei giorni a eventuali clienti esterni, riconoscendo un bonus ai titolari degli stessi per ogni noleggio giornaliero. Tali bonus verranno accumulati e potranno essere sfruttati, tra i servizi dello stabilimento balneare, secondo le modalità che verranno comunicate successivamente.

Il sistema gestionale è stato appena introdotto in via sperimentale, ma i Bagni Lido – con il supporto dell’azienda livornese Delivery Aggregator – sono già al lavoro in vista della prossima estate per realizzare una app dedicata anche alle prenotazioni giornaliere.

“Stavamo pensando a un’iniziativa del genere da diversi anni – racconta l’amministratore delegato Riccardo Ganni con i figli Michele e Nicola – finalmente siamo riusciti a realizzare questo progetto, per ora in via sperimentale e in futuro sempre più centrale nella vita del nostro stabilimento. Qui c’è un vantaggio per tutti: il cliente titolare dell’ombrellone stagionale avrà un riconoscimento economico e allo stesso tempo potremo aprire a clienti esterni e turisti, dando a tutti la possibilità di godersi il nostro mare. Ringraziamo anche il Comune di Livorno e la Fondazione Lem per aver creduto in questo progetto innovativo e turistico”.

