Novità, rastrelliere a forma di lettere con i nomi di quattro livornesi

In arrivo entro novembre 75 nuove rastrelliere, alcune delle qual saranno prestigiose in quanto realizzate con le lettere dei nomi di 4 livornesi: Pietro Mascagni, Carlo Azeglio Ciampi, Angelica Palli e Osmana Benifei. L'assessora Cepparello: "Le rastrelliere sono fondamentali anche per scoraggiare il parcheggio delle bici sul marciapiede". E per la prima volta in città anche 5 colonnine per gonfiare le ruote

In arrivo, entro novembre, 75 nuove rastrelliere. E non solo: per la prima volta in città anche 5 colonnine per gonfiare le ruote. Ad annunciarlo tramite la sua pagina Fb l’assessora alla mobilità Giovanna Cepparello che ringraziamo per la disponibilità: “Alcune saranno molto eleganti e prestigiose, come abbiamo visto a Rimini, con grandi lettere che comporranno nomi di donne e uomini livornesi importanti. Altre saranno più semplici, ma comunque solide e comode”. I nomi scelti per le rastrelliere prestigiose sono 4 (due maschili e due femminili): Pietro Mascagni, Carlo Azeglio Ciampi, Angelica Palli e Osmana Benifei. Contestualmente alla collocazione delle rastrelliere verranno rimosse quelle eventualmente presenti e non più idonee. “Le rastrelliere – prosegue l’assessora – sono fondamentali anche per scoraggiare il parcheggio delle bici sul marciapiede, che va a creare una barriera assai problematica per le persone con disabilità”. E come detto verranno installate anche 5 colonnine per il gonfiaggio “utilissime anche in previsione dell’aumento del turismo ciclabile legato alla cicloviatirrenica. Un altro piccolo passo avanti!”. Le aree interessate dalla installazione delle nuove rastrelliere saranno: via C. Lorenzini, piazza Grande, piazza del Municipio, piazza Cavour, via G. Galilei, via del Voltone, via de Larderel, viale G. Carducci, piazza Barriera Garibaldi, viale I.Nievo, viale V. Alfieri, via Torino, via O. Chiesa, località Porta a Mare, piazza Giovine Italia, via E. Cialdini, viale di Antignano, zona Rotonda di Ardenza, viale Italia, piazza Sant’Jacopo in Acquaviva, Terrazza Mascagni, via dei Pensieri, piazza Modigliani e scali delle Cantine.

