Nubifragio, Unicoop Tirreno vicina agli elbani

Da oggi alle ore 14 i prodotti Coop saranno scontati del 50% in tutti i supermercati dell’isola

Unicoop Tirreno esprime vicinanza a tutte le persone colpite dal violento nubifragio che si è abbattuto sull’Isola d’Elba il 13 febbraio e mette subito in campo un’azione concreta: dalle ore 14 di venerdì 14 febbraio tutti i prodotti a marchio Coop saranno scontati del 50%. Un’operazione straordinaria in un momento difficile che andrà avanti fino a lunedì 17 febbraio compreso in tutti i sei supermercati Coop dell’isola (Portoferraio, Rio Marina, Porto Azzurro, Mola, Marina di Campo, Capoliveri). Lo sconto verrà effettuato direttamente alle casse al momento del pagamento della spesa ed è valido per tutti i clienti, soci Coop e non. Nel frattempo la sezione soci Coop elbana si è attivata con la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale per far fronte alle principali emergenze.

