Nudo e armato di bastone a Levante: denunciato

Foto Livornogramm, che ringraziamo per la disponibilità

Un uomo in forte stato di agitazione ha dato in escandescenze in un’area verde vicino al Rio Maggiore. Fermato e portato in ospedale, è stato denunciato per resistenza e lesioni

Proseguono i controlli sul territorio da parte dei carabinieri, impegnati anche nella prevenzione dei reati. Proprio durante uno di questi interventi, i militari del Nucleo operativo e radiomobile sono stati inviati in via Lidia Poët dopo la segnalazione di un uomo in evidente stato di agitazione. Una volta arrivati sul posto, lo hanno individuato nell’area verde vicino alla cassa di espansione del torrente Rio Maggiore. L’uomo, un 42enne di origine nordafricana senza fissa dimora, era completamente nudo e appariva in forte stato di alterazione. Nelle mani – come si legge in un comunicato dei carabinieri arrivato alle redazioni la mattina di venerdì 10 aprile – aveva un bastone di legno e il suo comportamento risultava pericoloso sia per sé che per gli altri. Quando i carabinieri hanno cercato di avvicinarlo per calmarlo e identificarlo, la situazione è degenerata e l’uomo ha reagito in modo aggressivo. Sul posto è stato necessario anche l’intervento dei sanitari, che insieme ai militari sono riusciti a contenerlo e a trasportarlo in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso. Durante le fasi più concitate – conclude il comunicato stampa dei carabinieri – due carabinieri hanno riportato lievi ferite. Al termine degli accertamenti, il 42enne è stato denunciato a piede libero per resistenza e lesioni. Come previsto dalla legge, la sua posizione è al vaglio dell’autorità giudiziaria e dovrà essere considerato innocente fino a eventuale condanna definitiva.

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