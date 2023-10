Nuova gestione per il bar Le Sorelle

Il bar Le Sorelle ha una nuova gestione: Adriana Tirica ha rilevato dalle precedenti titolari il bar di via Buontalenti, meta per colazioni e spuntini molto popolare tra i frequentatori del mercato e per chi lavora in zona. Dopo una cospicua esperienza come dipendente della ristorazione Adriana ha fatto il grande passo diventando imprenditrice.

Ne dà annuncio la Confcommercio livornese, che è andata a Le Sorelle a portare i migliori auguri alla nuova titolare. “E’ una professione che comporta molti sacrifici ma dà anche tante soddisfazioni – commenta il direttore dell’associazione Federico Pieragnoli – L’importanza dell’imprenditoria femminile sul tessuto economico in provincia è indubbio, si tratta di oltre 8000 imprese, che per buona parte (quasi il 70%) operano nel terziario di mercato. Ed è un segnale positivo che le donne continuino a esprimere, con l’apertura di nuove imprese, la fiducia nella capacità della nostra economia di risalire la china e di creare reddito”.

