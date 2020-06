Nuova Londi, i titolari: “Trattative aperte per un partner”

Sergio Zaru e Fulvio Bais, soci titolari della Nuova Londi, intervengono su QuiLivorno.it in merito alla questione legata al momento che sta attraversando l'azienda

Sergio Zaru e Fulvio Bais, soci titolari della Nuova Londi (foto tratta da un video sul sito dell’azienda), intervengono su QuiLivorno.it in merito alla questione legata al momento che sta attraversando l’azienda: stipendi, ordinativi da mandare avanti e le trattative aperte per la ricerca di un partner che “possa portare più sicurezza finanziaria”. Questione stipendi dei 14 dipendenti: “È vero che la Nuova Londi in questi ultimi 18 mesi ha passato e sta passando un momento di stress finanziario ed economico con ripercussioni anche sulle erogazioni degli emolumenti; tale situazione si è evidenziata nel corso del 2019, creando in tale periodo un gap di tre mensilità e mezzo che ci siamo comunque posti come limite massimo da non superare in modo da tutelare i dipendenti (in caso di insolvenza dell’Azienda l’INPS copre tre mensilità). Da gennaio di quest’anno (stipendi di dicembre 2019) fino ad aprile di quest’anno gli emolumenti sono sempre stati liquidati regolarmente. La società ha proposto alle organizzazioni sindacali ed ai dipendenti, una volta sbloccata la situazione (cosa poi avvenuta), il pagamento della mensilità di aprile e, entro una settimana il pagamento della mensilità di maggio, contestuale ad un piano di rientro delle mensilità pregresse, da concordare; la proposta non è stata accettata dai dipendenti, i quali hanno deciso di rinnovare l’azione di pignoramento e di fatto l’azienda è bloccata”. Questione ordinativi: “Pur comprendendo lo stato d’animo dei dipendenti e le situazioni familiari che si sono venute a creare con stress e preoccupazioni (sono gli stessi che viviamo quotidianamente anche noi) e ritenendo lecite e legali le azioni intraprese tramite le organizzazioni sindacali riteniamo opportuno che i fatti siano esposti nella loro interezza e veridicità. Dieci anni fa abbiamo rilevato, da ex dipendenti, questa azienda, che era di fatto chiusa, l’abbiamo rigenerata, sia commercialmente che economicamente, abbiamo dato dignità e lavoro a molte persone (per sei di loro anche la possibilità di raggiungere la pensione). Abbiamo investito tutto quel poco che avevamo e ci siamo indebitati per portare avanti il nostro progetto, siamo diventati marca leader in Toscana, il tutto chiaramente con l’apporto di tutte le componenti aziendali; soci, macchinari, marchio e dipendenti. Tutta questa situazione si inserisce in un contesto commerciale che vede ordinativi, inevasi, per più di 25.000 cartoni, con i clienti, e consumatori, che giornalmente chiamano per sapere quando saremo in grado di consegnare, il tutto in un tessuto economico che stenta a decollare a causa della mancanza di ordinativi”. Questione ricerca di un partner: “Ancora prima dell’evidenziarsi di questa situazione noi soci avevamo deciso, visto la nostra fragilità economica, di cercare un partner che potesse portare più sicurezza finanziaria consentendoci di fatto di attuare piani di sviluppo sia in termini di fatturato che di proposta commerciale. Attualmente siamo in trattativa con tre realtà economiche, due del nostro settore e la terza proveniente da un altro ambito lavorativo, tali intese dovranno, per forza di cose, concretizzarsi nel più breve tempo possibile”.