Nuova ordinanza per via Cambini

Ordinanza del sindaco per 60 giorni: stop alla musica alle 23, chiusura dei locali a mezzanotte e mezzo nei feriali e all’1.30 nel weekend, più controlli e gestione del deflusso dei clienti anche tramite steward e vigilanza privata. Dopo la chiusura, i gestori saranno obbligati a garantire entro trenta minuti la pulizia e la sistemazione delle aree pubbliche

Il sindaco Salvetti ha firmato una nuova ordinanza per regolamentare la movida notturna nella zona di via Cambini, nel tratto compreso tra Via Marradi e Via Roma. Il provvedimento, che avrà validità per 60 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione, nasce dalla necessità di tutelare la quiete dei residenti, il decoro urbano e la sicurezza pubblica, dopo le segnalazioni per disturbi notturni, degrado e affollamenti e a seguito delle indicazioni della Prefettura e del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. L’ordinanza introduce nuove e precise limitazioni agli orari delle attività di somministrazione. In particolare, la diffusione musicale dovrà cessare ogni giorno alle ore 23.00, mentre la somministrazione di alimenti e bevande e l’apertura al pubblico dei locali dovranno terminare dal lunedì al giovedì alle ore 00.30 e dal venerdì alla domenica alle ore 01.30. Dopo la chiusura, i gestori saranno obbligati a garantire, entro trenta minuti, la pulizia e la sistemazione delle aree pubbliche eventualmente concesse per la somministrazione. Il provvedimento prevede inoltre un rafforzamento della gestione della movida, affidando agli esercenti, anche tramite steward e vigilanza privata, il compito di favorire un deflusso ordinato e pacifico della clientela, il rispetto dei limiti acustici fino alla cessazione della musica e la prevenzione di schiamazzi e comportamenti molesti, in coordinamento con le Forze dell’Ordine.

L’obiettivo dell’ordinanza è quello di ristabilire un equilibrio tra diritto al riposo dei residenti, vivibilità urbana e attività economiche, promuovendo un modello di vita notturna sostenibile e compatibile con il contesto urbano. Al termine dei 60 giorni sarà effettuato un monitoraggio sugli effetti delle misure, con la possibilità di rendere permanenti le regole attraverso il Regolamento comunale.

