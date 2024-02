Nuova organizzazione per il Nuovo Mercatino Americano

Dal 2009 in via della Cinta Esterna e a Livorno dal 1947, dal fine settimana gli esercenti saranno operativi in una sorta di nuova veste: da 39 a 9 banchi, per raggiunti limiti di età degli altri esercenti, con unica entrata lato parcheggio: "Questa collocazione ci piace e piace molto anche ai turisti che vengono qui da Pisa, Pontedera, Pistoia, Lucca, Firenze: mangiano il cacciucco fanno una girata e visitano i banchi"

“A noi questa collocazione piace e qui vogliamo restare. Crediamo che ai livornesi piaccia sapere che in città continua a esistere un posto storico come questo che piace molto anche ai turisti: registriamo presenze da Pisa, Pontedera, Pistoia, Lucca, Firenze: le famiglie ci raccontano che vengono qui per fare una girata, mangiare il cacciucco e visitare i nostri banchi”. A dirlo sono gli esercenti del Nuovo Mercatino Americano per bocca di Piero Salvini, che ringraziamo per la disponibilità, che dal fine settimana saranno operativi in una sorta di nuova veste: da 39 banchi a 9 banchi per raggiunti limiti di età degli altri esercenti, con riorganizzazione dei 9 banchi con unica entrata lato parcheggio via della Cinta Esterna dove il Nuovo Mercatino Americano si trova dal 2009 (a Livorno dal 1947 se consideriamo piazza XX Settembre). “Per la ricollocazione dei 9 banchi ci siamo riattrezzati a nostro carico – conclude Salvini – Speriamo di poter beneficiare di qualche miglioria da parte degli enti preposti”.

