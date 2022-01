Nuova pista ciclabile da S. Jacopo all’Acquario

Circa un chilometro di strada ciclabile facente parte della Ciclovia Tirrenica. L'importo complessivo sarà pari a 150mila euro

Un nuovo tratto di pista ciclabile che congiungerà la piazza S. Jacopo all’Acquario. E’ questo quanto deliberato dalla Giunta lo scorso 30 dicembre e che inizierà a prendere vita entro la fine dell’estate quando, secondo il progetto, dovrebbero partire i lavori che dureranno per circa tre mesi. Circa un chilometro di strada ciclabile facente parte della Ciclovia Tirrenica. L’importo complessivo sarà pari a 150mila euro. Così facendo si procederà a collegare i due tratti di pista ciclabile interrotti dall’Accademia fino a piazza Mazzini.

Il nuovo tratto ciclabile infatti si congiungerà poi con l’altro pezzo, che verrà costruito mediante un altro progetto, e partirà dal parcheggio dell’Acquario e raggiungerà appunto la rotonda davanti all’ex ingresso del Cantiere Orlando dove, al momento, si interrompe il tratto ciclabile.

Nelle foto qua in pagina, prodotte nei documenti di giunta e pubblicati online sul sito del Comune (clicca qui per consultarli), potete osservare alcuni dei rendering realizzati con la computer grafica che ipotizzano la realizzazione definitiva di questi tratti.