Nuova pista ciclabile, prosegue la trasformazione del lungomare

I rendering visibili dalla cittadinanza all'altezza del parco giochi alla Terrazza

Dopo la pavimentazione del controviale dalla Bellana all'acquario, la piazzetta davanti allo Scoglio della Regina, gli attrezzi da ginnastica alla Bellana, la pavimentazione del tratto sterrato accanto al parcheggio dell'acquario il cantiere prosegue verso sud. Il sindaco: "Daremo una nuova visione del viale Italia"

Prosegue la trasformazione del lungomare. Dopo la pavimentazione del controviale Italia dalla Bellana all’acquario, la piazzetta davanti allo Scoglio della Regina, gli attrezzi per la ginnastica alla Bellana e dopo la pavimentazione del tratto sterrato accanto al parcheggio dell’acquario, la riqualificazione del lungomare prosegue. Il cantiere si è infatti spostato poco più avanti rispetto all’acquario, per l’esattezza nel vialetto sterrato tra l’area verde e il parco giochi alla Terrazza. Qui, nel vialetto, e fino all’altezza del moletto San Jacopo, è prevista la realizzazione di una nuova pista ciclabile. Il nuovo tratto sarà molto utile perché collegherà, di fatto, la ciclabile che oggi si interrompe poco prima dell’acquario e ricomincia, appunto, davanti al moletto San Jacopo (ricordiamo a proposito di continuità ciclabile che nell’ambito del progetto di ciclovia Tirrenica è in corso la realizzazione di una ciclabile dai Tre Ponti all’altezza della spiaggia del Sale). Nel frattempo è stata ultimata e accesa l’illuminazione alla Bellana, come ha scritto nei giorni scorsi il sindaco sulla sua pagina Fb. Insomma, per dirla con le parole di Salvetti pronunciate alla inaugurazione della piazzetta nell’agosto 2022, é in corso “un progetto complessivo di nuova visione del viale Italia dalla Bellana fino a Borgo San Jacopo”.

