Nuova scossa di terremoto, magnitudo 2.4 a 17 km da Livorno

Immagine tratta dal sito dell'Ingv

Il sisma è stato registrato questa mattina alle 8.37 a circa 4 chilometri a ovest di Pisa, a una profondità di 9 chilometri. È una nuova scossa dopo quella di magnitudo 4.3 avvertita anche a Livorno il 4 agosto

Una nuova scossa di terremoto è stata registrata nella mattinata di oggi, domenica 9 agosto, nell’area pisana, a pochi giorni dal sisma di magnitudo 4.3 avvertito distintamente anche a Livorno. Secondo i dati dell’Ingv, il terremoto ha avuto una magnitudo 2.4 ed è avvenuto alle 8.37.27 ora italiana con una profondità di 9 chilometri. Tra le città più vicine con almeno 50mila abitanti, Livorno è la prima dopo Pisa: l’epicentro si trova infatti a 17 chilometri a nord di Livorno. La nuova scossa si è verificata nella stessa area interessata dal terremoto del 4 agosto, quando una scossa di magnitudo 4.3, con epicentro a 7 chilometri a ovest di Pisa e profondità di 8 chilometri, era stata percepita in numerose zone della città.

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