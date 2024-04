Nuova sede per le Guardie Zoofile

Per tutte le persone interessate è in viale Ippolito Nievo 38 piano primo

Da lunedì 24 è stata aperta la nuova sede del. Per tutte le persone interessate è inpiano primo. Potrete trovare informazioni e suggerimenti per tutto quello che concerne in volontariato in ambito animali. Il Nucleo Guardie Zoofile e la delegazione sono a disposizione di tutti coloro che vorranno avvicinarsi al mondo animale o che vorranno fare segnalazioni riguardo a comportamenti e maltrattamenti nei confronti degli animali, specie quelli così detti d’affezione (cani, gatti, conigli ecc.). Per qualsiasi necessità i cittadini potranno visitare il sito oipa.org dove troveranno le indicazioni necessarie per eventuali contatti.