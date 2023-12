Nuova striscia tratteggiata per scendere dall’auto in viale Italia

La nuova linea tratteggiata accanto agli stalli; l'introduzione della corsia ciclabile in via dei Pensieri (foto 3) ha portato ad una riduzione di incidenti (67%) e feriti (55%)

Intervento in corso, dalla Rotonda a Barriera è già presente. L'assessora: "Non è una corsia ciclabile, permetterà a chi scende lato strada di avere uno spazio più protetto in quanto le auto viaggeranno più distanti dagli stalli. Come sul lungomare di Forte dei Marmi"

In viale Italia – una delle strade della città storicamente a maggior rischio incidenti anche se i dati dicono che sono in calo (nel primo semestre del 2023 sono stati 30 contro i 40/50 relativi ai primi semestri dal 2017 al 2022) – è stata disegnata la “famosa” linea tratteggiata. “Il numero di sinistri in viale Italia è diminuito e vogliamo ridurlo ancora – spiega l’assessora Giovanna Cepparello che ringraziamo per la disponibilità – Questo intervento va in questa direzione. Interrotto per maltempo, appena riprenderà la ditta proseguirà in direzione nord”. La linea tratteggiata, già presente dalla Rotonda di Ardenza a Barriera Margherita, ha una doppia finalità: “La prima e più importante è quella che rende le due corsie della carreggiata a norma a livello di misura: erano molto grandi, in alcuni tratti superavano i 4,5 metri, e la corsia troppo larga induceva a premere sull’acceleratore. Ora l’abbiamo portata a 3,5 metri. Il secondo beneficio è per chi esce dalla macchina: troverà uno spazio più protetto in quanto le auto viaggeranno più distanti dagli stalli”. Da segnalare, infine, che l’introduzione della corsia ciclabile in via dei Pensieri ha portato ad una riduzione di incidenti (67%) e feriti (55%) e che nel parcheggio accanto alla Baracchina Bianca è nuovamente presente lo stallo giallo riservato ai disabili.

