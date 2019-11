Nuova veste per Le Fonti del Corallo

Nuovo logo, nuovo look, nuovi punti vendita per il centro commerciale di Porta a Terra. Il logo floreale è ispirato al decoro floreale delle ex Terme del Corallo. Domenica 17 alle 17 Cristina D'Avena

Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. è pronto a festeggiare, a partire dal 16 novembre, il restyling della Galleria del Centro Commerciale Le Fonti del Corallo (immagini tratte da fontidelcorallo.eu) di Livorno. L’obiettivo del restyling è stato quello di rendere il centro commerciale – una storica Galleria gestita da IGD, aperta nel 2003, con una GLA complessiva di circa 22.000 metri quadrati – sempre più attrattivo, accogliente e confortevole per i visitatori. Iniziati nel 2018, i lavori hanno interessato, in primo luogo, la riduzione dell’ipermercato che da 15.300 metri quadrati è passato a 9.300 (con la creazione del nuovo format Coop “Mercato di Livorno”) e la conseguente creazione di nuovi spazi in galleria. Contestualmente è anche stato portato avanti il restyling interno ed esterno, inclusi i parcheggi, per un investimento complessivo di circa 3,7 milioni di euro. Il progetto architettonico curato dalla società L22 del Gruppo Lombardini22 si è ispirato al decoro floreale delle ex Terme del Corallo, con un disegno geometrico che rappresenta una rivisitazione in chiave moderna dell’estetica liberty. L’orchidea stilizzata diventa quindi il fil rouge che si ritrova nelle vetrate esterne, nelle pareti interne, nella pavimentazione e nei soffitti. L’intero progetto è stato realizzato con scelte sostenibili come l’illuminazione con tecnologia a led, l’utilizzo di materiali naturali come il legno, in particolare nella food court e negli arredi e l’installazione di pannelli fonoassorbenti per il controllo acustico all’interno del centro commerciale. Il tutto trova espressione in un nuovo logo che si ispira, così come il nome del centro commerciale, alle sopra citate antiche “Terme del Corallo” livornesi, famose per la magnificenza dell’architettura e le virtù delle acque salutari, e vicino alle quali sorge. Contestualmente, si è lavorato sull’offerta commerciale, rendendola sempre più varia ed attrattiva, con un merchandising mix accattivante anche grazie ai nuovi spazi commerciali ricavati al piano terra. Nell’ultimo anno sono 12 le nuove insegne inserite o che hanno trovato una nuova location all’interno della Galleria:

– Euronics (con apertura il 16 novembre);

– Camomilla, Conbipel, Design Boutique, Nucleo, Nuna Lie, Timberland (abbigliamento);

– La Piadineria e Le Maree (ristorazione)

– Nau (cura persona salute)

– Baby Star e Chiosco (servizi)

Per festeggiare con il pubblico il nuovo centro, sono previsti una serie di eventi attrattivi per i numerosi visitatori del Centro. Sabato 16 novembre è prevista l’inaugurazione dello store di Euronics (con una superficie commerciale di 1.100 mq), con musica, artisti circensi e tante sorprese. Domenica 17 è prevista l’esibizione live di Cristina D’Avena, che dalle 17 condurrà i suoi fans in un emozionante viaggio alla riscoperta delle sigle tv che hanno fatto la storia dei cartoni animati. Al termine dell’esibizione, taglio della torta dell’anniversario con degustazione gratuita per tutti, e spazio a foto ed autografi. Nel week end successivo, tra il 22 e il 24 novembre, sarà la volta del grande concorso Vieni e Vinci che metterà in palio premi del valore di 300 euro ogni ora, dalle 11 alle 20 di ognuna delle tre giornate. “La festa per il rilancio di un Centro Commerciale così importante per la città di Livorno è un momento di estrema soddisfazione per il nostro Gruppo – dichiara Daniele Cabuli, Direttore Generale alla Gestione di IGD Siiq – e segna un altro passo coerente alle Linee Guida del nostro Piano Strategico orientato alla riqualificazione e modernizzazione del nostro portafoglio”.