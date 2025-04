Nuova viabilità in alcune strade di Ardenza Terra

Cepparello: “Siamo arrivati a questa soluzione dopo un confronto molto proficuo con i residenti e con il Consiglio di zona”

Entrerà in vigore martedì 8 aprile il nuovo senso unico in via Giuliano Ricci, ad Ardenza terra. Le modifiche alla viabilità, di tipo permanente, riguarderanno anche via Duccio Galimberti e via delle Cave. Via Ricci, strada attualmente a doppio senso di circolazione, in cui tra l’altro è presente una sede della Svs recentemente ristrutturata e una scuola elementare, è stata oggetto di numerose segnalazioni per problemi di viabilità, essendo larga mediamente 8 metri con sosta consentita su entrambi i lati della strada. La larghezza della carreggiata disponibile per il transito nei due sensi risulta quindi notevolmente inferiore a 5,50 metri, che è la misura minima prevista dalla normativa.

Spesso, negli orari di ingresso ed uscita dalla scuola, si creano notevoli ingorghi che possono provocare blocchi e ritardi anche ai mezzi di soccorso della Svs. La soluzione adottata dall’ufficio Mobilità del Comune prevede (ordinanza n. 2483 dell’1/4/2025) che via Ricci rimanga a doppio senso di marcia nel tratto iniziale, quello che va da piazza Sforzini fino all’intersezione con via Tarrini (con divieto di fermata lato civici dispari), mentre diventa a senso unico, con direzione ovest-est, da via Tarrini fino a piazza del Fiore/via Galimberti. Anche via Galimberti diventa a senso unico, in direzione nord-sud, da piazza del Fiore fino all’intersezione con via delle Cave.

Di conseguenza sarà invertito l’attuale senso di marcia in via delle Cave (diventerà est-ovest) dall’intersezione con via Galimberti fino a piazza Sforzini. In questo modo si viene a creare nell’isolato un anello con direzione di marcia in senso orario, con entrata e uscita da piazza Sforzini. “Con questo provvedimento – spiega l’assessora alla mobilità Giovanna Cepparello – andiamo a sanare una situazione molto critica che si protrae da parecchio tempo. Siamo arrivati a questa soluzione dopo un confronto molto proficuo con i residenti e con il Consiglio di zona”. L’ordinanza istituisce inoltre uno spazio sosta riservato alle operazioni di carico/scarico in via Tarrini fronte civico 1 (panificio) con orario 4-12 (limitatamente ai giorni feriali) e con sosta consentita per un massimo di 30 minuti. Al di fuori degli orari indicati la sosta su questo spazio è libera.

In via Ricci, in prossimità del civico 10, è istituito uno spazio sosta per veicoli al servizio di persone con disabilità, mentre viene abrogato lo spazio sosta disabili riservato situato in prossimità del civico 20.

