Nuova vita per la Casina di villa Fabbricotti

L'assessore al bilancio Viola Ferroni tramite un post Fb: "Sarà oggetto di riqualificazione per uso culturale"

Mediagallery

Che fine farà la cosiddetta “Casina di villa Fabbricotti” (nella foto come si presenta ora) situata all’ingresso del parco? Proviamo a fare chiarezza. O meglio è l’assessore al bilancio Viola Ferroni a farla con un post Fb: “L’ex casa del custode di Villa Fabbricotti negli atti di programmazione del Comune è inserita come immobile oggetto di riqualificazione per uso culturale. Nessuna demolizione. Atti che sono stati approfonditi nelle commissioni ed in Consiglio Comunale, ricevendo gli apprezzamenti anche da alcune forze di opposizione. Rassereno tutti, gli atti parlano chiaro e sono stati approvati in Consiglio ben prima di oggi”.