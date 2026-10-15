Nuova Ztl in via Roma dalle 21 alle 5 da venerdì a domenica

La Giunta ha approvato l’istituzione della Zona a traffico limitato nel tratto tra via Cecconi e via Giovanni Marradi. Per le modalità di accesso servirà una successiva ordinanza

Nuove regole per la circolazione notturna in via Roma. La Giunta comunale ha approvato l’istituzione di una Zona a traffico limitato (Ztl) nel tratto compreso tra via Cecconi e via Giovanni Marradi. Il provvedimento nasce dall’esigenza di affrontare le criticità legate all’intenso traffico veicolare, soprattutto durante i fine settimana e nelle ore notturne. Come si legge nella delibera, il tratto interessato è caratterizzato da un eccezionale afflusso di automobili nelle ore notturne, legato alle attività ricreative e alla vita notturna. Una situazione che, secondo l’amministrazione, provoca congestione stradale, problemi di sicurezza urbana e un aumento dell’inquinamento acustico e atmosferico, proprio nelle fasce orarie destinate al riposo. Nel documento vengono richiamate anche le ripetute segnalazioni dei residenti, che hanno evidenziato le conseguenze del fenomeno sulla salute, sulla quiete pubblica e sulla vivibilità della zona. L’obiettivo dichiarato è quindi quello di migliorare la qualità della vita, rendere più sicura la fruizione degli spazi pubblici e promuovere un sistema della mobilità maggiormente rispettoso dell’ambiente. La nuova disciplina interesserà il venerdì, il sabato e la domenica, dalle 21 alle 5 del giorno successivo. L’intento è limitare l’accesso degli autoveicoli non autorizzati nelle fasce orarie considerate più critiche. Attenzione, però: la delibera approvata dalla Giunta definisce l’estensione della Ztl e i relativi giorni e orari di attivazione, ma non stabilisce ancora nel dettaglio le modalità di accesso. Sarà infatti una successiva ordinanza del Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture a disciplinare divieti, obblighi e limitazioni. Per conoscere le categorie di veicoli autorizzati, le eventuali deroghe e le modalità operative bisognerà dunque attendere il successivo atto comunale.

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