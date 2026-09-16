Nuove pavimentazioni antitrauma in cinque parchi
La nuova pavimentazione al Parco Centro Città (altalena e ping pong)
Le pavimentazioni vetuste saranno avviate a riciclo. I lavori coinvolgono Villa Regina, Parco Centro Città, Villa Fabbricotti, Parco Magenta e Parco Pertini
È in corso un intervento dell’ufficio Progettazione e qualificazione Spazi pubblici del Comune di Livorno nelle aree gioco per bambini di alcuni parchi pubblici cittadini. I lavori riguardano la sostituzione delle pavimentazioni antitrauma poste sotto torri, scivoli e altalene. È prevista la rimozione delle pavimentazioni vetuste (che saranno avviate a riciclo), la pulizia del fondo e la posa di nuova pavimentazione di colore verde certificata in base alla normativa UNI EN 1176 che definisce i requisiti di sicurezza per le attrezzature dei parchi gioco pubblici. Gli interventi sono partiti ieri (martedì) da Villa Regina (pavimentazione dell’altalena) e dal Parco Centro Città (altalena e ping pong), mentre oggi i lavori sono in programma a Villa Fabbricotti (area delle altalene in linea). Domani (giovedì) i lavori proseguiranno al Parco Magenta (torre/scivolo e altalena), mentre lunedì 21 settembre si interverrà sulla pavimentazione delle altalene del Parco Pertini.
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