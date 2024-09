Nuove sanzioni degli Ispettori Ambientali a Banditella, Quercianella, Venezia, Borgo, Pontino e S. Jacopo In Acquaviva

Continuano i controlli a tappeto in tutti i quartieri da parte di Aamps/RetiAmbiente a supporto della polizia municipale. In tutto altre 25 sanzioni. Le indagini sono state avviate attraverso il servizio SegnalaLI, l’ufficio Ambiente del Comune e gli Operatori di Quartiere

Il contenitore stradale per la raccolta del vetro stava diventando un’area per l’abbandono sistematico di sacchetti contenenti rifiuti da destinare invece alla raccolta porta a porta, si legge in un comunicato stampa. Se ne sono accorti gli abitanti di Piazza Li Gobbi a Banditella che hanno chiesto l’intervento degli Ispettori Ambientali di Aamps/RetiAmbiente favorendo l’individuazione degli autori delle irregolarità: 3 utenze domestiche che si vanno ad aggiungere alle 25 complessive colte in questi giorni per avere lasciato sui marciapiedi, accanto ai cestini e a ridosso dei contenitori stradali presenti in centro numerosi sacchi contenenti rifiuti non differenziati prodotti nelle abitazioni o negli esercizi commerciali. Più nello specifico gli interventi sono stati realizzati nelle aree: Banditella, Quercianella, Venezia, Borgo Cappuccini, Pontino, San Jacopo e Centro nelle seguenti strade: Piazza Li Gobbi, Via De Amicis, Via Traversa, Piazza Mazzini, Scali Manzoni, Piazza Matteotti, Via Garibaldi, Scali Finocchietti, Via Montebello.

Le indagini sono state avviate attraverso il servizio SegnalaLI, l’ufficio Ambiente del Comune e gli Operatori di Quartiere e, con il supporto della Polizia Municipale, sono stati avviati gli iter per elevare le sanzioni ai sensi del vigente “Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, per la raccolta differenziata dei rifiuti e per altri servizi di igiene ambientale”.

Per le segnalazioni a contrasto del degrado urbano: [email protected]

Per le segnalazioni sugli abbandoni dei rifiuti: [email protected], [email protected]; numero verde 800-031.266, pagina facebook “Aamps Livorno”.

A tal proposito si ricorda che gli Ispettori Ambientali possono essere contattati anche per interventi in loco di sensibilizzazione ed educazione al corretto conferimento dei rifiuti di interesse sia per le utenze domestiche sia per le utenze non domestiche.

