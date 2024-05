Nuovi “blitz” degli Ispettori Ambientali: 19 sanzioni elevate in pochi giorni

Le 19 sanzioni, scattate a seguito delle segnalazioni dei cittadini, hanno riguardato piazza Giovine Italia, via Grande, via del Toro, via Buontalenti e via della Bassata. Gli Operatori di Quartiere sono intervenuti per pulire tutte le aree oggetto degli abbandoni

Altre 19 utenze sono state individuate in questi giorni dagli Ispettori Ambientali di Aamps/RetiAmbiente. Le indagini hanno riguardato in primis piazza Giovine Italia, via Grande e via del Toro dopo alcune segnalazioni dei cittadini che avevano colto reiterati abbandoni di rifiuti e conseguente causa di intralcio al passaggio pedonale, nonché condizioni di scarsa igiene e decoro per lo spargimento dei materiali a terra. Altri interventi hanno avuto compimento in via Buontalenti e in via della Bassata dove gli Ispettori Ambientali hanno individuato ulteriori utenze per non avere differenziato i materiali lasciati nei sacchi sul ciglio della strada.

Già avviato l’iter per elevare le relative sanzioni ai sensi del vigente “Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, per la raccolta differenziata dei rifiuti e per altri servizi di igiene ambientale”. Gli Operatori di Quartiere sono intervenuti per pulire tutte le aree oggetto degli abbandoni.

Per le segnalazioni a contrasto del degrado urbano: [email protected] Per le segnalazioni sugli abbandoni dei rifiuti: [email protected]; numero verde 800-031.266, pagina facebook “Aamps Livorno”.

