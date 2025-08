Nuovi cestini per la differenziata nei parchi: mozione approvata in consiglio

Il Consiglio Comunale, nella sua ultima seduta prima della pausa di agosto, ha approvato all'unanimità la mozione del consigliere Alessandro Guarducci (Forza Italia) sulla installazione di cestini per la raccolta differenziata nei parchi comunali e nelle aree verdi pubbliche

Il Consiglio Comunale, nella sua ultima seduta prima della pausa di agosto, ha approvato all’unanimità la mozione del consigliere Alessandro Guarducci (Forza Italia) sulla installazione di cestini per la raccolta differenziata nei parchi comunali e nelle aree verdi pubbliche. “Ho presentato questo atto perché credo che la politica debba e possa fare ancora molto sul fronte del decoro pubblico e della tutela dell’ambienta – spiega l’esponente forzista – Ringrazio pertanto l’amministrazione comunale, in particolare l’assessora Giovanna Cepparello, per aver compreso e condiviso gli obiettivi contenuti nella mia mozione: da una parte c’è infatti la necessità di intensificare la raccolta indifferenziata dei rifiuti per ragioni ambientali e di decoro, dall’altro c’è la continua necessità di sviluppare il senso civico nella nostra comunità sensibilizzando i cittadini ad impegnarsi per tutelare il bene pubblico. Ringrazio anche i consiglieri di tutti i gruppi non solo per il voto unanime ma anche per i numerosi interventi in cui hanno espresso apprezzamento per il contenuto della mozione e hanno suggerito ulteriori esempi di buone pratiche in materia ambientale”.

La mozione approvata prevede il posizionamento di cestini per la raccolta differenziata, al posto dei consueti “cestini indifferenziati” in ogni parco pubblico o area pubblica di nuova realizzazione o oggetto di interventi straordinari di rigenerazione. Impegna inoltre il Comune ad effettuare una ricognizione di tutti i cestini presenti nelle aree verdi pubbliche e pianificare gradualmente la loro sostituzione con cestini per la raccolta differenziata, anche senza interventi di riqualificazione complessiva delle aree.

Saranno anche installati agli ingressi dei parchi e nelle vicinanze dei nuovi cestini, cartelloni informativi multilingue che indicheranno chiaramente cosa gettare e dove, con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini, inclusi i turisti, all’importanza della raccolta differenziata. Sarà infine avviato un confronto con il gestore dei rifiuti AAMPS per coordinare le attività di installazione, gestione e svuotamento dei nuovi cestini per la raccolta differenziata, al fine di garantire un’organizzazione efficiente e sostenibile del servizio. “Credo sia interesse di tutti avere una Livorno sempre più bella e più pulita – conclude Guarducci – Ovviamente saranno necessari anche i controlli da parte della polizia municipale, affinché vengano sanzionati gli incivili che continuano a sporcare”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©