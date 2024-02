Nuovi contenitori “intelligenti” per Centro Allargato, Pentagono e Venezia

L'installazione interesserà le aree Centro Allargato, Pentagono e Venezia (qui i contenitori saranno per l'organico in affiancamento a quelli già presenti per il vetro) e comincerà mercoledì 6 marzo. Già in uso in molte città della Toscana tra cui Firenze, Pisa e Lucca, i contenitori saranno in grado di "leggere" i quantitativi di rifiuto prodotto (con App o eco-card) e permetteranno l'estensione del sistema di tariffazione puntuale dopo Antignano, Banditella, Montenero, Castellaccio, Ardenza e La Rosa. La comunicazione sul nuovo sistema di raccolta si avvarrà anche del supporto delle comunità straniere. Rossi: "Un bel passo avanti per la città". Salvetti: "Adesso c'è bisogno di un salto culturale"

di Sofia Mignoni

“I precedenti non permettevano una corretta manutenzione. Questi nuovi contenitori permettono una raccolta misurata, un miglior presidio del territorio. Insomma, sono un investimento importante. C’è una bocca di conferimento di 40 litri della stessa misura del mastello che si ha a casa. I nuovi contenitori hanno inoltre la caratteristica di avere una sorta di bussola, che dà a disposizione uno spazio per poggiarvi il rifiuto e che non permetterà né di conferire i rifiuti come si vuole né quanto si vuole. Tutto ciò significa meno rifiuti indifferenziati. È un bel passo avanti nella città. Per queste tre aree abbiamo deciso di ripuntare su una raccolta di rifiuti per mezzo di cassonetti perché la raccolta porta a porta a volte ha determinato problemi, principalmente derivanti dal fatto che i mastellini venivano esposti sui marciapiedi”. Così l’amministratore unico di Aamps Raphael Rossi ha presentato stamattina i nuovi cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti per le frazioni merceologiche carta-cartone, organico, multimateriale, vetro e indifferenziato ch Aamps/RetiAmbiente, in collaborazione con il Comune di Livorno, collocherà in sostituzione di quelli presenti nelle aree “Centro Allargato” e “Pentagono” e nel quartiere Venezia (in questo caso contenitori per l’organico in affiancamento a quelli già presenti per il vetro). Come spiegato nel corso della conferenza stampa, l’installazione comincerà mercoledì 6 marzo e permetterà ai cittadini di avvalersi dei cosiddetti contenitori “intelligenti” di ultima generazione (già in uso in molte città della Toscana, tra cui Firenze, Pisa e Lucca) per il conferimento dei rifiuti prodotti nelle abitazioni. Si tratta di cassonetti con volumetrie da 2.250 litri e 3750 litri che saranno in grado di “leggere” i quantitativi di rifiuto prodotto e permetteranno l’estensione del sistema di tariffazione puntuale anche in centro, dopo che l”amministrazione comunale lo ha già introdotto nei quartieri Antignano, Banditella, Montenero, Castellaccio, Ardenza e La Rosa e dove la raccolta differenziata ha superato il 70%. Per garantire ai cittadini un adeguamento in progressione al nuovo sistema di conferimento dei rifiuti: la prima fase non prevederà la chiusura automatica dei contenitori, mentre in una fase successiva si potranno utilizzare avvalendosi di un’APP scaricabile sullo smartphone oppure tramite un’eco-card dedicata che verrà consegnata ai richiedenti e che favorirà lo sblocco di accesso. Sarà prevista anche una tessera di emergenza per chi non è iscritto al ruolo TARI ma ha comunque la necessità di utilizzare i contenitori. I cassonetti “intelligenti” hanno un sistema di vuotatura completamente automatizzato con l’operatore che agisce stando seduto al suo posto in cabina. Inoltre sono dotati di lettori ottici che permettono di individuare il livello di riempimento e rilevare eventuali criticità sulle quali intervenire in tempi rapidi. Per supportare i cittadini nella conoscenza del nuovo sistema di raccolta, l’ufficio Ambiente del Comune e Aamps/RetiAmbiente hanno programmato una intensa attività di sensibilizzazione che prevederà la presenza sul campo dell’info point Circle, degli ispettori ambientali e dei Facilitatori Ambientali. La comunicazione si avvarrà anche del supporto delle comunità straniere che hanno voluto sostenere l’amministrazione comunale e l’Azienda nel coinvolgimento dei cittadini provenienti da altri Paesi al fine di istruirli al corretto conferimento dei rifiuti. Oltre alla diffusione di volantini multi-lingue (italiano, inglese, francese, arabo, spagnolo, rumeno) si sono prestati alla produzione di video in pillola da divulgare appositamente sui canali web e social. “Livorno non è una città sporca – ha detto il sindaco Luca Salvetti – è una città che viene sporcata in alcune zone, in alcune fasce orarie e viene regolarmente e puntualmente pulita. Noi in questi cinque le operazioni che abbiamo fatto, dalla tariffazione puntuale, ai nuovi cassonetti, al cambio dello spazzamento, alle telecamere fino alla modifica della raccolta rifiuti in città, sono state fatte al fine di migliorare al massimo la raccolta dei rifiuti. L’amministrazione comunale ha fatto tutto il possibile, anche secondo gli esperti. Adesso c’è bisogno anche di un salto culturale da parte di tutti i cittadini”. “Sono cassonetti di ultima generazione – ha aggiunto l’assessora all’ambiente Giovanna Cepparello – che ci permettono di estendere il beneficio della TARIP: hanno un sensore che informano quando il cassonetto è pieno. Avranno la possibilità di avere una tessera sia fisica sia elettronica, da utilizzare tramite un’app. Il quartiere Venezia avrà per la prima volta cassonetti per l’organico, in funzione anti gabbiano. Siccome spesso accanto ai cassonetti venivano abbandonati gli ingombranti, l’azienda ambientale ha organizzato due incontri di raccolta ingombranti in centro. Tutti i materiali informativi sono in più lingue, per rivolgersi alle comunità straniere abitanti nel centro”. Il direttore di Aamps Raffaele Alessandri ha illustrato ulteriori dettagli: “Il servizio ricalcherà quello attuale, con la differenza che i nuovi contenitori sono più funzionali, anche nel momento in cui il mezzo va a prelevare la spazzatura. Sono tutti controllati e sorvegliati, servono per ingegnerizzare la raccolta dei rifiuti. È un passaggio importante per la nostra azienda. Ogni batteria sarà composta da 5 cassonetti e sarà lunga circa 2 metri. Le batterie dei cassonetti non staranno più nelle stradine strette. Le zone in cui queste nuove batterie verranno posizionate sono il centro allargato, la Venezia (nella quale ci saranno 7 cassonetti dell’organico) e il Pentagono e, accanto alle stesse batterie, ci saranno dei cartelli che indicheranno la presenza delle telecamere, le quali verranno installate tra aprile e maggio”.

Il progetto Centro Allargato sarà affiancato anche dalla collocazione di 24 foto-trappole per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti ai cassonetti e ai cestini getta-carte. I luoghi che verranno scelti come punti di osservazione (prevista una periodica rotazione) saranno individuati congiuntamente dalla Polizia Municipale, chiamata a gestire il servizio, e dall’Amministrazione Comunale avvalendosi anche delle segnalazioni provenienti dai cittadini. Previsto anche il potenziamento del servizio di raccolta straordinaria degli ingombranti e di tante altre tipologie di rifiuti con il Centro Ambientale Mobile che, oltre ai 20 appuntamenti già previsti su tutto il territorio comunale ne contemplerà ulteriori 4 in centro città in modo da contrastare ulteriormente il frequente abbandono di ingombranti vicino ai cassonetti. I cestini getta-carte, infine, saranno interessati dalla campagna ‘Non è qui che devono mangiare” come invito ai cittadini ad utilizzarli come previsto dal regolamento e a non riempirli con sacchetti di rifiuti domestici che, troppo spesso, diventano preda di gabbiani, animali randagi e roditori.

