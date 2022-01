Nuovi soci per il Lions Club Porto Mediceo. Ecco chi sono

Quattro i nuovi soci entrati nella famiglia Lions: l’avvocato Matteo Vannucci nel Porto Mediceo, l’ingegnera Giulia Guarnieri, la farmacista Carolina Longone e l’avvocata Elisabetta Misilmeri nel club satellite Meloria

Mediagallery

Ingresso di nuovi soci, solidarietà, momenti di spettacolo e scambio degli auguri per il Lions Club Porto Mediceo e il Club satellite Meloria. E’ stata una serata ricca di emozioni e di eventi quella che ha segnato la fine del 2021 per il club di service labronico. A cominciare dai due service di raccolta fondi per altrettante associazioni: Medici con l’Africa Cuamm , che dal 1950 porta il suo contributo professionale e umano in una qualche parte del mondo povero, e il Porto dei piccoli che dal 2005 offre sostegno a tutti i bimbi che affrontano la malattia attraverso attività legate al mare.

Quattro i nuovi soci entrati nella famiglia Lions: l’avvocato Matteo Vannucci nel Porto Mediceo, l’ingegnera Giulia Guarnieri, la farmacista Carolina Longone e l’avvocata Elisabetta Misilmeri nel club satellite Meloria.

Il presidente del Mediceo Roberto Duranti e la presidente del Meloria Federica Benifei hanno sottolineato quanto sia importante per i club di service arricchirsi di nuovi amici e nuove energie per svolgere sempre meglio il ruolo di aiutare chi ha bisogno di non essere lasciato indietro.

L’ironia di Michele Crestacci ha fatto da sottolineatura perfetta di una serata durante la quale la cena è stata accompagnata dalla musica di Giuliano.