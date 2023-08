Nuovo asfalto ad Antignano: “E’ accessibile, godetevelo”

Completato il primo tratto di asfalto della Ciclovia Tirrenica che da Ventimiglia a Roma passa anche da Livorno. L'assessora Cepparello: "Entro ottobre la segnaletica orizzontale che dividerà la parte ciclabile, lato aiuole, da quella pedonale lato auto. Per quanto di nostra competenza il tratto completo di Ciclovia andrà da Calambrone al Miramare"

“Entro ottobre verrà disegnata la segnaletica orizzontale che dividerà la parte ciclabile, lato aiuole, da quella pedonale lato auto. Nel frattempo, visto che l’asfalto è pronto ed è estate piena, abbiamo pensato: perché non aprirlo e farlo godere a tutti?”. Come non essere d’accordo con l’assessora alla mobilità Giovanna Cepparello che a QuiLivorno.it illustra alcuni dettagli relativi al nuovo tratto di asfalto ad Antignano, dai Tre Ponti alla Scalinata, a cui il 12 agosto abbiamo dedicato 1 post Fb che tanto è piaciuto ai livornesi. “Un tratto accessibile mi piace definirlo – prosegue l’assessora – perché largo 4 metri permette di essere fruito da qualunque tipologia di pedone. Penso soprattutto alle persone con difficoltà motorie, alle famiglie con passeggino, alle persone in carrozzina, ma anche a tutti gli amanti della corsa e delle passeggiate. E quando sarà pronta la segnaletica, la larghezza dell’asfalto è tale che consentirà ai ciclisti di avere il proprio spazio”. A breve aprirà il secondo cantiere, dalla Scalinata a via Pendola. “I lavori rientrano nella Ciclovia tirrenica da Ventimiglia a Roma passando appunto da Livorno. Per quanto di nostra competenza il tratto completo di Ciclovia andrà da Calambrone al Miramare. L’ultimo tratto, dai Rex al campeggio, prevediamo di realizzarlo entro l’estate 2024. Mentre entro ottobre di quest’anno realizzeremo la segnaletica orizzontale nel tratto dalla Scalinata a via Pendola. Intanto invito tutti i livornesi a godere di questo primo tratto di nuoo asfalto”.

