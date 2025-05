Nuovo bouquet di fiori in ricordo di Luca

I "bimbi di Quercianella" hanno riposizionato i fiori per l'amico Luca scomparso. Erano stati strappati nei giorni scorsi

I “bimbi di Quercianella” il 28 maggio hanno riposizionato al Boccale il bouquet per l’amico Luca scomparso. I fiori erano stati strappati nei giorni scorsi e gli amici, nel raccontare lo spiacevole episodio (articolo qui sotto), avevano promesso che li avrebbero rimessi.

Strappato il mazzo di fiori al Boccale in ricordo di Luca (articolo del 26 maggio)

“Ipotizziamo possa essere successo nel pomeriggio perché la mattina il bouquet e la maglietta c’erano, ne siamo sicuri, poi un membro del nostro gruppo tornando a casa in serata ha notato che non c’erano più”. A parlare sono i “bimbi di Quercianella” per un fatto spiacevole accaduto ieri 25 maggio all’altezza del Boccale dove, sul luogo dell’incidente in cui a marzo ha perso la vita all’età di 23 anni il loro amico Luca, i “bimbi di Quercianella”, appunto, avevano posizionato un mazzo di fiori a cui qualcun altro aveva poi aggiunto una maglia del Milan. “Ieri pomeriggio sono stati strappati i fiori ed è stata portata via la maglietta! Sappiamo già che niente di tutto ciò tornerà indietro e così noi i fiori abbiamo deciso di rimetterli. Questa volta con la speranza che possano perdurare più a lungo. Speriamo nel buon senso delle persone e che non accada più”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©