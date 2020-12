Nuovo Dpcm, tutte le regole e le novità

Il premier Giuseppe Conte ha parlato alla nazione in una diretta streaming sulla sua pagina Facebook ufficiale per annunciare tutte le novità e le nuove regole in vigore con il nuovo Dpcm, valido dal 4 dicembre 2020 fino al 15 gennaio 2021.

Tra le novità principali il divieto di spostamenti dal 21 dicembre al 6 gennaio tra regioni e da/per le province autonome di Trento e Bolzano, anche per raggiungere le seconde case.

Il 25, 26 dicembre e il 1° gennaio vietati anche gli spostamenti tra i Comuni.

Saranno sempre e comunque consentiti gli spostamenti per motivi di necessità, salute e lavoro e per rientrare nel Comune in cui si ha la residenza o nella casa in cui si ha il domicilio o in cui si abita con continuità o periodicità.

Stop agli impianti sciistici che rimarranno chiusi fino al 6 gennaio.

Scuola in presenza per le superiori a partire dal 7 gennaio 2021. In tutta Italia poi, dal 4 dicembre al 6 gennaio, i negozi restano aperti sino alle 21.

Qua sotto vi riproponiamo il video della conferenza stampa del presidente del Consiglio dei Ministri: