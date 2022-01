Nuovo Drive Through nel piazzale della Croce Rossa. Come prenotarsi

Questo nuovo Drive Through permetterà di implementare il servizio di controllo con tamponi antigenici e molecolari

Da mercoledì 12 gennaio apre il Drive Through negli spazi adiacenti alla sede della Croce Rossa Italiana, Comitato di Livorno, di via Alfonso Lamarmora, 16. La CRI cittadina infatti collaborerà insieme al Centro Medico Salus Itinere nell’allestimento e supporto di questo nuovo Drive Through che permetterà di implementare il servizio di controllo con tamponi antigenici e molecolari. Il Centro Medico Salus Itinere è punto prelievo decentrato (Medicina di laboratorio) in possesso di tutti i requisiti e delle autorizzazioni sanitarie (aut. Comune Livorno con determinazione n. 1588 del 26/02/2021). Il Centro Prelievi di Salus Itinere è accreditato in Regione Toscana.

A spiegare come funzionerà il coordinatore operativo della Croce Rossa Italiana di Livorno, Luca Pullerà. “Il Drive Through è sicuramente il modo più sicuro dal punto di vista di ogni eventuale contagio -spiega Pullerà a QuiLivorno.it – Il molecolare, come ormai è ben noto, non dispone di risposta immediata. Quindi chi effettuerà questo tipo di tampone potrà e dovrà allontanarsi nell’immediatezza del prelievo, mentre per il tampone rapido l’attesa sarà di circa dieci minuti all’interno di una zona di sosta apposita del nostro piazzale interno allestita proprio per questa esigenza. L’entrata e l’uscita saranno le stesse dei nostri mezzi di soccorso e faremo di tutto in modo tale da garantire che non si formino lunghe code. Abbiamo voluto realizzare questo progetto per rispondere alle richieste, sempre maggiori, dei tanti nostri concittadini”.

ORARI DEL DRIVE :

Da lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 12.30

Effettuazione tamponi antigenici rapidi o molecolari accreditati. Ingresso in Via Lamarmora 16 (in fondo alla strada)

SOLO SU PRENOTAZIONE

Per info-prenotazione:

Tramite App My Salus (puoi scaricarla su Google Playstore o App Store); telefono 0586014550 (orari di segreteria 8.15-12.00 / 15.30 – 19.00).

Messaggio whatsapp 375-69.19.399