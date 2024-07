Nuovo incarico, a titolo gratuito, per l’ex assessore Simoncini

Gianfranco Simoncini sarà consigliere del Sindaco per i rapporti istituzionali con Regione, Ministeri ed Enti di ambito sovra-comunale

Nuovo incarico, a titolo gratuito, a Gianfranco Simoncini, ex assessore al Lavoro e Sviluppo Economico nel precedente mandato, nel nuovo ruolo di consulente del sindaco nei rapporti istituzionali con Regione, Ministeri ed Enti di ambito sovra-comunale.

“Tengo in maniera particolare a continuare a lavorare con Gianfranco Simoncini che si è messo a disposizione per operare al mio fianco principalmente per l’interesse della città” ha affermato il sindaco Luca Salvetti illustrando il nuovo ruolo dell’ex assessore.

“Sul fronte della delega con gli organismi sovra comunali, quindi Anci, Regione Toscana, Ministeri, la presenza di Gianfranco Simoncini è fondamentale, soprattutto per la capacità che Simoncini ha di conoscere e occuparsi di tante questioni che vedono Livorno inserita in un panorama più ampio. Questo ruolo sarà utile perché nei primi cinque anni di mandato sono stato molto “Livorno centrico” ed è stato proprio Gianfranco Simoncini a rappresentare un collegamento forte con tutto il resto del mondo. Quindi i prossimi cinque anni mi vedranno maggiormente intenzionato a trasferire Livorno in un quadro più ampio. Livorno è chiamata a svolgere un ruolo da protagonista e nel raggiungere questo obiettivo l’incarico, totalmente gratuito, conferito a Gianfranco Simoncini, può aiutare molto”.

Gianfranco Simoncini ha espresso la sua soddisfazione ed ha specificato che: “Il fatto che il sindaco mi abbia chiesto di mettere a disposizione le mie competenze che ho maturato in una lunga esperienza politica, mi fa soltanto piacere, sia per quanto riguarda i rapporti istituzionali, sia per i fondi europei. Sono stato assessore regionale per dieci anni ed ho avuto la responsabilità del Fondo Sociale Europeo e anche dell’Interreg. Questo è il giusto contributo che posso dare alla città vista la mia esperienza. Inoltre mi fa piacere la scelta che il sindaco fa su stesso, ovvero di aprire ulteriormente la città ad esperienze che superano i confini cittadini e non solo. Cercare di svolgere un ruolo maggiore a livello nazionale è importante per la nostra città”.

Il sindaco Salvetti ha aggiunto che la presenza di numerosi under 35 nella guida politica della città è stata segnalata da Gianfranco Simoncini all’Anci nazionale, che, proprio per questa peculiarità, ha deciso di svolgere a Livorno, a fine settembre, un incontro/percorso formativo per i giovani amministratori italiani.Nei prossimi mesi inoltre, il Sindaco e Gianfranco Simoncini si recheranno a Bruxelles, attraverso gli uffici della Regione Toscana, per organizzare una due giorni dedicata a Livorno. In pratica i due amministratori esporranno le necessità della città e gli ufficio della Comunità Europea e della Regione Toscana a Bruxelles proporranno le varie opportunità su cui lavorare.

Curriculum vitae Gianfranco Simoncini

Gianfranco Simoncini nato a Rosignano Marittimo il 4 Gennaio 1958. Ha una lunga esperienza politica e amministrativa.

Dal 1981 Segretario della FGCI di Livorno, poi impegnato nel PCI proseguendo la propria militanza politica nei DS e nel PD. L’esperienza amministrativa inizia nel 1985 con l’elezione in Consiglio Comunale a Rosignano. Nel 1990 viene eletto Sindaco di Rosignano carica che ricopre fino al 2004.

Dal 1995 al 2004 nell’Anci Toscana è prima Vicepresidente e poi dal 1999 Presidente. Dal 2005 al 2010 fa parte della Giunta Regionale Toscana prima come Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro poi come Assessore alle Attività Produttive, Lavoro e Formazione ed al Credito, anche con la responsabilità del Coordinamento dei fondi Fse, Fesr e dell’Italia Francia Marittimo.

Durante quegli anni è stato anche Presidente dell’associazione europea Earlall, Coordinatore Lavoro della Nona Commissione della Conferenza delle Regioni e Presidente di Tecnostruttura delle Regioni.

Dal 2015 è Consigliere del Presidente della Regione Toscana per il lavoro, le professioni e gli accordi di programma, coordinando l’Unità per le crisi aziendali.

Gianfranco Simoncini, ora in pensione, ha ricoperto l’incarico di Assessore dal 2019 al 2024 nel Comune di Livorno con le seguenti deleghe:

formazione e innovazione

lavoro

PIUSS

sviluppo economico

affari legali

statistica

trasparenza e semplificazione

fondi unione europea

finanziamenti pubblici

aziende

