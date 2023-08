Nuovo logo e nuovo sito web per l’ordine degli architetti di Livorno

L’attuale Consiglio insediatosi all’interno dell’Ordine degli Architetti PPC di Livorno ha da subito individuato la necessità di rinnovamento dell’Ordine stesso e, con esso, dei mezzi di comunicazione con gli Iscritti portando avanti la volontà di realizzare sia un nuovo logo che un nuovo sito istituzionale. Per individuare il nuovo Logo è stato realizzato un Bando ufficiale aperto a più figure professionali possibili nonché agli studenti universitari. Divulgato e condiviso mediante le più importanti realtà del web, ha visto un’ampia partecipazione da parte di professionisti del settore e di giovani, arrivando a contare le candidature di più di ottanta soggetti provenienti da tutta Italia.

La giuria del Concorso (composta da tutti i membri del Consiglio e tre professionisti esperti del settore: Federica Farnesi, Luca Finocchiaro e Federico Raddi) si è riunita in una seduta consiliare straordinaria nella quale sono stati individuati i tre elaborati più meritevoli, nonché le menzioni d’onore, che sono stati inviati agli iscritti affinché avessero un ruolo attivo e fondamentale nella scelta del logo vincitore. Grazie ad un lungo lavoro, il Consiglio ha portato avanti anche il rifacimento del Sito istituzionale www.architettilivorno.it con la volontà di renderlo più semplice ed utilizzabile ma anche più accattivante. Sono state anche inserite componenti aggiuntive per aiutare gli iscritti con la Professione e per dare visibilità all’Ordine e alle iniziative che verranno proposte in futuro. Il giorno 21 luglio 2023 è stato organizzato un evento per presentare agli iscritti il frutto di questo lavoro e proclamare quale vincitore l’architetto Alberto Filosofo che con il logo denominato “La Costa” ha raccolto la maggioranza dei voti. Siamo lieti quindi di rendere noto il nuovo logo dell’Ordine Architetti PPC della provincia di Livorno.

Ordine degli Architetti PPC di Livorno

