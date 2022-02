Nuovo Mercato Ortofrutticolo, confronto sull’impatto ambientale

La Giunta comunale ha approvato un atto di indirizzo. La delibera adottata la mattina di venerdì 4 febbraio sarà illustrata lunedì 7 febbraio alle 13 nel corso di un incontro che il sindaco avrà con i cittadini nell'area a verde conosciuta come Uliveta

La Giunta comunale ha approvato nella seduta odierna un atto di indirizzo, teso ad avviare una procedura di valutazione comparativa dell’impatto ambientale che il Mercato Ortofrutticolo avrebbe sulle varie potenziali aree localizzate (area di via Peppino Impastato, area via del Crocino, area tra via di Levante e via della Valle Benedetta, comparto Porta a Terra in zona attigua al Modigliani Forum).

“Non si tratta di un atto obbligatorio per legge – specifica l’assessore Gianfranco Simoncini – in quanto, secondo quanto previsto dalle normative in materia, il Mercato Ortofrutticolo non rientra tra le opere da assoggettare a Valutazione di Impatto Ambientale e/o di verifica di Assoggettabilità di VIA”.

“La Giunta intende però aprire comunque un percorso di approfondimento per definire la migliore compatibilità della struttura con l’ambiente circostante, con l’obiettivo di individuare l’area migliore sotto tutti i profili, mettendo disposizione della cittadinanza gli studi che saranno svolti dagli uffici comunali”.

“Gli aspetti ambientali – dichiara il sindaco Luca Salvetti – non possono mai essere messi in secondo piano, anche quando sono in ballo progetti già finanziati. Siamo pronti a riaprire e ad approfondire la questione, andando oltre quello che ci richiede la normativa. E difatti in questa maniera facciamo assumere alla valutazione di impatto ambientale il valore di strumento operativo a supporto delle decisioni”.

“In questa ottica – chiarisce ulteriormente il sindaco – la Giunta ha deciso di avviare uno studio comparativo tra quattro potenziali localizzazioni del Mercato, individuate nel corso degli ultimi mesi, provando nuovamente a scandagliare il territorio, per garantire ai cittadini che questa nuova realtà non vada ad impattare nella maniera non dovuta sulla vivibilità urbana. Il Settore Sviluppo, Valorizzazioni e manutenzioni del Comune, supportato dal Settore Ambiente e Verde, predisporrà lo studio comparativo e avvierà la procedura di verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale, che non è richiesta dalla legge, ma che costituisce lo strumento più affilato per indagare i potenziali impatti ambientali del nuovo Mercato Ortofrutticolo.

Nell’ambito della verifica di assoggettabilità, ovviamente, saranno richiesti i contributi ai soggetti competenti in materia ambientale, come Arpat, che garantiranno la massima terzietà nell’esame delle potenziali localizzazioni.

I contributi nell’ambito della verifica di assoggettabilità – conclude il Sindaco – saranno accessibili a tutti, e comunque l’Amministrazione si apre fin da ora al confronto con i cittadini sul tema”.