Nuovo ospedale, presentato ufficialmente il progetto vincitore

La nuova struttura sarà organizzata in quattro aree (Emergenza, Chirurgica, Medico Oncologica e Materno infantile) per un totale di oltre 88mila mq e 488 posti letto di cui il 40% in camere singole. Investimento da 195 milioni, più altri 45 per gli arredi, da parte della Regione Toscana. "Una struttura armonica, ben costruita e funzionale". Fine lavori prevista nel 2028

di Giulia Bellaveglia

Una sala consiliare della Provincia di Livorno gremita accoglie il 7 settembre l’incontro tecnico dedicato alla presentazione ufficiale del progetto relativo al nuovo ospedale di Livorno (il video degli esterni e il video degli interni) che sorgerà in via della Meridiana in un’area di oltre 88mila metri quadrati per un totale di 488 posti letto di cui il 40% in camere singole. Per l’occasione presente anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. “Sono molto orgoglioso e felice per la città – dice -, un luogo che vive un dinamismo produttivo, economico e sociale di straordinario significato e che ha quindi bisogno di una struttura sanitaria all’altezza. Il percorso inerente è molto bello e si inserisce in modo perfettamente armonico con il contesto urbano. Per la Regione è una spesa importante, ben 195 milioni più altri 45 per gli arredi. Una cosa che facciamo volentieri, in prospettiva di una Livorno più moderna che tutela la salute della collettività”. “A cavallo tra il 2018 e il 2019 – aggiunge il sindaco Luca Salvetti – c’era un blocco alto 7 piani che veniva collocata all’interno di quella attuale, andando a sventrare non soltanto gli edifici, ma tutte le attività in corso. Da quel momento è iniziato un percorso diverso, che ci ha portato a quello che vediamo oggi: un nuovo spazio sanitario bello, funzionale, comprensivo del concetto di inserimento nel tessuto urbano e capace di tenere conto del verde circostante”. Per gli aspetti strettamente tecnici a prendere la parola è il progettista, l’ingegnere Fabrizio Rossiprodi. “Il parco Pertini – spiega – ha un grande valore, ecco perché abbiamo cercato di non diminuirne la superficie, ma di svilupparla in altre direzioni rendendola compatibile. Abbiamo realizzato una grande quantità di terrazze verdi e pensato persino ai giardini curativi, tenendo conto delle condizioni ambientali, di quelle funzionali ma anche del piano urbanistico. Un aspetto che aiuterà a lavorare in condizioni ottimali, migliorando quindi la salute dei pazienti”. All’ingresso del palazzo un piccolo gruppo di persone tiene in mano alcuni cartelloni con la scritta “Condanna a morte per gli spedali riuniti”. “C’è una sala di 200 persone che applaude il progetto – commenta il presidente Giani – mentre sono 7,8 quelle che lo contestano, una cosa che mi sembra scarsamente significativa. Quando si realizzano opere pubbliche il comitato del no esiste quasi sempre ma è ben più numeroso. Ognuno può dire quello che pensa, ma oggettivamente li vedo fuori dal mondo. Questo ospedale dà dignità a quello che è il servizio sanitario locale e dal punto di vista urbanistico riduce gli elementi degrado che circondano da anni un parco, quello dedicato a Sandro Pertini, che non lo merita, ma che ha bisogno invece di una struttura armonica, ben costruita e funzionale come quella che è stata progettata”. Tra i presenti anche la direttrice generale dell’azienda Usl toscana nord ovest Maria Letizia Casani, l’assessore regionale al diritto alla salute e alla sanità Simone Bezzini e il consigliere regionale Francesco Gazzetti: Oggi, con soddisfazione, vediamo prendere forma e diventare realtà un progetto fondamentale per la sanità pubblica livornese e toscana”.

