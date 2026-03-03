Dal 10 marzo Sportello Antiviolenza al Centro Donna

Il Comune di Livorno rafforza la rete territoriale contro la violenza di genere con un presidio dedicato nel cuore della città attivo dal 10 marzo il martedì mattina dalle 10 alle 12

Il Comune di Livorno ha rafforzato un impegno strutturato contro la violenza di genere, intervenendo in modo integrato sulla prevenzione, sul contrasto del fenomeno e sul sostegno alle vittime, attraverso il coordinamento diretto sia della Rete Antiviolenza, nata dalla sottoscrizione nel 2024 del Protocollo Antiviolenza da parte di tutti i soggetti che operano a vario titolo e sulla base dei propri compiti istituzionali in tale ambito, sia del Centro Donna grazie alla sottoscrizione di un Patto di collaborazione con vari soggetti del terzo settore che offrono, all’interno di questo spazio, molte attività ed un servizio di front office per aiutare le donne ad orientarsi sul territorio e scegliere il percorso più adeguato alle specifiche esigenze del momento. Grazie inoltre alla gestione diretta, da parte del Comune, delle risorse finanziarie del Programma Antiviolenza, assegnate annualmente dalla Regione Toscana ai Centri Antiviolenza e alle Case Rifugio e finalizzate al rafforzamento della rete regionale antiviolenza, l’Amministrazione ha potuto pianificare una serie di azioni che comprendono il potenziamento dei servizi erogati dal Centro Anti Violenza (CAV) Randi, anche attraverso la gestione di una Casa di Seconda Accoglienza in continuità con gli anni precedenti e la creazione di una nuova Casa Rifugio. In questo contesto, sarà inaugurato il nuovo Sportello Antiviolenza gestito dal CAV Randi presso il Centro Donna che rappresenterà un luogo di ascolto, informazione e orientamento per le donne vittime di violenza, assicurando colloqui professionali, riservati e sicuri, grazie alla presenza di operatrici adeguatamente formate sul tema della violenza di genere. Il nuovo Sportello Antiviolenza che partirà dal 10 marzo sarà attivo il martedì mattina dalle 10 alle 12 ed offrirà alle donne — di qualsiasi nazionalità ed orientamento sessuale, sole o con eventuali figli e figlie — ulteriori opportunità di accesso a percorsi strutturati di consulenza, supporto e presa in carico specialistica. Lo Sportello antiviolenza si distingue dal Servizio di Front office all’interno del Centro Donna, già operativo dal 4 giugno 2024 quando è stato inaugurato il “Nuovo Centro Donna”. Il front office fornisce a tutte le donne che vi accedono informazioni sulle attività e sugli eventi programmati dal Centro, offre orientamento sul territorio e gestisce, se necessario, appuntamenti con il nuovo Sportello Antiviolenza. Inoltre, fissa appuntamenti per supporto e orientamento legale o psicologico, anche in assenza di situazioni di violenza.

