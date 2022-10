Odontoiatri a congresso in ricordo del dottor Crisciani

Al Palazzo dei Portuali il 6° Memorial Renato Crisciani organizzato da Andi, Smolt e Sirom, in ricordo dello stimato dentista scomparso nel 2014 dal titolo: "Radiologia odontoiatrica: nuove possibilità e nuove obbligazioni"

Il dottor Renato Crisciani è stato un esempio da seguire per tanti odontoiatri livornesi e non solo. A distanza di otto anni dalla sua scomparsa l’Associazione Nazionale Dentisti Italiani della provincia di Livorno (Andi), presieduta dal dottor Andrea Baracchino, insieme a Smolt (Società Medico Odontoiatra Legale Toscana)e Sirom (Società italiana di radiologia odontostomatologica e maxillo-facciale) ha organizzato il 6° Memorial Crisciani dal tema “Radiologia odontoiatrica: nuove possibilità e nuove obbligazioni”.

Un convegno che si svolge all’interno del Palazzo dei Portuali in piazza del Pamiglione con oltre 90 professionisti provenienti da tutta Italia. Un modo per ricordare adeguatamente il collega scomparso nel 2014 avanzando nel campo del costante aggiornamento professionale uniti nell’obiettivo di essere sempre più al passo con i tempi e con le recenti e ultime tecniche alle tematiche in oggetto del congresso.

Tra i relatori e i docenti del congresso Michele Malventi, primario di Radiologia dell’ospedale di Livorno e dottori Silvio Diego Bianchi, Luca Fedi, Fabio Ferretti, Giampaolo Rossi, Emanuela Turilazzi e Antonino Villani.

Condividi: