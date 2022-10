Officine storiche, inaugurazione tra aprile e maggio 2023. Sabato e domenica gli Open Day

Il Gruppo IGD apre alla stampa il cantiere dell'area di Porta a Mare: 42 appartamenti, 21 negozi, 5 medie superfici e un centro fitness. Il sindaco Salvetti: "Realizzazione di grande livello, da città europea". Nell'articolo trovate il link per prenotare l'Open day

di Giulia Bellaveglia

Entrando, si respira aria di novità. Nello stesso momento, però, questo luogo riporta alla mente quella che fu la sede di uno tra i più grandi e prestigiosi cantieri navali della città: il Cantiere Orlando. Sono le Officine Storiche di Porta a Mare, che Igd sta ristrutturando in un centro residenziale e polifunzionale e che saranno visitabili durante gli open day del 29 e 30 ottobre prenotandosi a questo link. Claudio Albertini, amministratore delegato di Igd, fornisce alcuni dati su tempistiche e caratteristiche. “I lavori hanno preso il via nel 2019. Poi sono stati interrotti a causa della pandemia. Oggi possiamo dire che inaugureremo questo luogo tra aprile e maggio 2023. Sarà composto da 42 appartamenti, già venduti per il 70%, e un’area retail la cui commercializzazione è in fase di completamento, che comprenderà 5 medie superfici, 21 punti vendita e un centro fitness di 4mila e 700 metri quadri”. Accanto a lui, in occasione dell’anteprima dedicata alla stampa e alle istituzioni, sono presenti il responsabile marketing Igd Fabrizio Cremonini, la direttrice del consorzio Porta a Mare Susanna Del Moretto, la presidente Igd Rossella Saoncella, il direttore sviluppo, gestione patrimonio e rete Igd Roberto Zoia e il sindaco Luca Salvetti. “Quest’area è stata il cuore pulsante di Livorno – commenta il primo cittadino -. Lo è stata per il mondo del lavoro con l’industria più importante in ambito navale. Poi, la dolorosa chiusura e il cambio di scenario repentino hanno fatto sì che non fosse semplice ragionare su come gestirlo. Attraverso i progetti Igd vediamo una trasformazione incredibile. Una realizzazione di grande livello, da città europea, che punta ad una rigenerazione urbana”. E prosegue facendo il punto sulle tempistiche. “Venti anni sono troppi perché possa avvenire una trasformazione di questo genere. Noi, e anche chi mi ha preceduto, avevamo l’obbligo di portare a termine il tutto in tempi più veloci. In tre anni, con l’assessora Silvia Viviani, ci siamo imposti di dover dare vita un comparto che avesse un nuovo connotato. Una realizzazione di grande livello, da città europea, che punta ad una rigenerazione urbana” Tutte le utenze comuni delle residenze e della parte commerciale saranno alimentate con energia proveniente da impianti fotovoltaici e, per quanto riguarda il piano di trasformazione, dopo il comparto in oggetto si proseguirà con lo sviluppo delle zone Lips, Molo Mediceo e Arsenale. Ad accompagnare i presenti alla visita, Fabrizio Ottone di Guide Labroniche che, in costumi d’epoca, ha voluto ripercorrere, con un filo di nostalgia, la storia di quegli spazi così suggestivi. I pannelli esplicativi a cura di Cooperativa Itinera offriranno, a coloro che frequenteranno l’area, almeno la possibilità di leggere ciò che la galleria fu per la Livorno di un tempo.

Condividi: