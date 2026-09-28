Oggetti smarriti, il Comune pubblica il nuovo elenco

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Portafogli, cellulari, zaini, carte, documenti e anche un monopattino: sono 122 gli oggetti ritrovati tra il 25 giugno e il 16 settembre. Il Comune invita i legittimi proprietari a presentarsi all’Ufficio Economato Provveditorato per reclamarli

Portafogli, documenti, tessere, cellulari, carte bancarie, borse, zaini, occhiali e diversi oggetti di uso quotidiano. C’è davvero un po’ di tutto nel nuovo elenco degli oggetti reperiti a Livorno e depositati all’Ufficio Economato Provveditorato del Comune. L’avviso riguarda i ritrovamenti effettuati nel periodo compreso tra il 25 giugno e il 16 settembre 2026. Tra gli oggetti presenti nell’elenco figurano numerosi portafogli con documenti e, in alcuni casi, denaro, carte di credito e debito, tessere sanitarie, carte d’identità e patenti. Sono stati inoltre ritrovati diversi telefoni cellulari, tra cui modelli Samsung, iPhone, Xiaomi, TCL e Redmi, oltre a un PC portatile, un Kindle e un amperometro. Non mancano poi borse, zaini e borselli, tra cui uno zaino Head, uno Seven, una sacca Nike e un borsone con indumenti. Nell’elenco compaiono anche caschi per motoveicoli, targhe e altri accessori per veicoli, occhiali da vista e da sole, un anello placcato oro e persino un monopattino elettrico. Particolare anche la varietà dei documenti stranieri rinvenuti: nell’elenco figurano documenti tedeschi, ungheresi, belgi, svedesi, polacchi, francesi

Come recuperare gli oggetti

Il Comune precisa che gli oggetti sono depositati presso l’Ufficio Economato Provveditorato e che saranno restituiti a chi riuscirà a dimostrarne la legittima proprietà, nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 927, 928 e 929 del Codice Civile. L’elenco comprende ritrovamenti identificati progressivamente con numeri di repertorio e descrizioni dell’oggetto, consentendo ai proprietari di verificare se tra i beni depositati possa esserci quello smarrito. Tra le ultime voci figurano altri portafogli, documenti, telefoni, occhiali, custodie per cuffiette, uno zaino in pelle e documenti relativi a veicoli. Per chi ha perso un oggetto negli ultimi mesi, dunque, vale la pena dare un’occhiata all’elenco del Comune: potrebbe essere ancora lì, in attesa di tornare al legittimo proprietario.

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