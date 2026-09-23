Oggetto sospetto, artificieri sul posto. Chiusa via di Salviano

Strada chiusa in via di Salviano all’altezza di piazza Damiano Chiesa per la presenza di un oggetto sospetto (simile ad una bottiglia) rinvenuto abbandonato davanti ad un negozio, tra il marciapiede e la portiera di un’auto parcheggiata. Sul posto carabinieri, polizia e polizia municipale.

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