Oggi dalle 14 importante intervento Asa di potenziamento sulla condotta principale

L’intervento, che salvo imprevisti terminerà nel tardo pomeriggio di mercoledì 5 febbraio, fa parte di una serie di lavori che Asa ha realizzato negli ultimi anni per potenziare l’acquedotto cittadino e migliorare la qualità dell’acqua

Intorno alle ore 14 di oggi prenderà il via un importante lavoro sulla terza tubazione principale che rifornisce la città di Livorno. La condotta è già collegata sul lato nord, mettendo in comunicazione la centrale di Stagno al nodo idraulico di “Livorno-Collesalvetti, rimane da effettuare il collegamento sul lato sud e verrà inoltre inserita una valvola di sezionamento sulla tubazione “Stagno-Banditella” al termine della passerella sul ponte dello Scolmatore (lato sud). La nuova valvola, oltre a consentire il collegamento mancante, sarà estremamente utile per garantire il servizio idrico in caso di guasti o interventi di manutenzione straordinaria sulle tubazioni poste sul ponte dello Scolmatore, che sarà oggetto di un importante intervento di ristrutturazione. L’intervento, che salvo imprevisti terminerà nel tardo pomeriggio di mercoledì 5 febbraio, fa parte di una serie di lavori che Asa ha realizzato negli ultimi anni per potenziare l’acquedotto cittadino e migliorare la qualità dell’acqua. Per tutta la durata dei lavori potranno verificarsi abbassamenti di pressione nelle seguenti zone: frazione Biscottino, area porto industriale (vie S. Orlando, Da Vinci, Quaglierini e vie limitrofe); Stagno vecchia (a nord della ferrovia), via Provinciale Pisana, via dell’Artigianato, via Federigo Enriques e via Aurelia (frazione di Stagno).

