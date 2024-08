1° Memorial Lorenzo Filippi nel “suo” Social Beach

La "famiglia" del bagno Social Beach, dove il giovane è cresciuto, ha voluto fortemente organizzare questo evento per ricordare il Lorenzo di tutti. Bellissima la targa affissa con la quale è stato intitolato il campo

Oggi si è svolto il 1° Memorial Lorenzo Filippi nel “suo” stabilimento balneare Social Beach di Calambrone. Enorme è stata la partecipazione dal punto di vista di calciatori e di pubblico al torneo di beach soccer al quale si sono presentati amici, parenti ed anche persone provenienti da altri stabilimenti balneari. 12 le squadre partecipanti.

La “famiglia” del Social Beach, dove il giovane livornese è cresciuto, ha voluto fortemente organizzare questo evento per ricordare il Lorenzo di tutti, scomparso nel 2023 all’età di 20 anni in seguito ad un incidente. Bellissima la targa affissa con la quale è stato intitolato il campo. Nella foto di gruppo i vincitori del premio: il miglior calciatore, miglior portiere, esecuzione della miglior rovesciata. Ringraziamo la famiglia per la disponibilità.

