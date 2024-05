Oggi il primo ciak, lo Scoglio della Regina commissariato di polizia

Iniziano oggi allo Scoglio della Regina, trasformato in un commissariato di polizia, le riprese del film intitolato Solo una madre, come si legge su actingnews.it che ringraziamo per la disponibilità. Prodotta da Mediaset e Marifilm, si legge ancora sul sito specializzato, la serie tv che vedremo in onda su Mediaset è diretta dalla coppia formata da Riccardo Mosca e Monica Vullo (già registi di svariati successi televisivi come Distretto di polizia, Don Matteo e Un passo dal cielo solo per citarne alcuni) e vede come attori, tra gli altri, Vanessa Incontrada, Marco Bonini e Antonella Attili. Le riprese del film (genere thriller-poliziesco) dureranno 14 settimane, si apprende ancora da actingnews.it, e saranno ambientate tra Livorno (fino al 21 maggio) e Roma. Per Livorno sarà, senza dubbio, un’altra bellissima vetrina di respiro nazionale.

