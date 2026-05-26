Memorial Denny Magina, raccolta fondi per la famiglia durante il torneo

Sarà possibile effettuare una donazione al banchetto dedicato a partire dalla serata inaugurale di stasera e per tutta la durata della manifestazione

Stasera martedì 26 maggio, al Nuovo Centro Coteto, prenderà ufficialmente il via la quarta edizione del Memorial Denny Magina. Saranno 24 le squadre partecipanti a un torneo che, anno dopo anno, continua a crescere. Grande la soddisfazione da parte degli organizzatori per la straordinaria adesione, segno dell’affetto e della vicinanza che il mondo sportivo livornese continua a dimostrare verso il ricordo del giovane. Gli organizzatori hanno annunciato che, a partire dalla serata inaugurale e per tutta la durata del torneo, al banchetto dedicato sarà avviata una raccolta fondi a sostegno della famiglia per aiutarla ad affrontare le difficoltà del momento. Oltre all’acquisto delle maglie commemorative, sarà quindi possibile contribuire direttamente durante le serate del torneo. “In molti ci avete chiesto se fossero previste altre raccolte oltre a quella online già attiva. Chi vorrà potrà comunque donare tramite GoFundMe o attraverso bonifico. Vi aspettiamo a Coteto per dare il vostro contributo e far sentire ancora una volta tutta la vicinanza della città”.

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