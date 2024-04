Oggi la Polizia celebra il 172° anniversario della sua fondazione

Alle 8,30 alla presenza del questore Stellino, del prefetto D'Attilio, nonché funzionari della questura e rappresentanti dell'Anps Sezione di Livorno verranno resi gli onori ai caduti della Polizia di Stato con la deposizione di una corona presso il cippo presente nell'Area della Memoria sito in questo piazzale dei caduti e defunti della Polizia di Stato

Oggi, 10 aprile 2024 la Polizia di Stato celebra il 172° anniversario dalla sua fondazione, con una cerimonia nazionale che si svolgerà nella suggestiva cornice di piazza del Popolo a Roma con la partecipazione delle più alte cariche istituzionali dello Stato.

Per completezza di informazione vi rappresentiamo che la cerimonia nazionale presso Piazza del Popolo sarà trasmessa in diretta da Rai1 ( Media Partner della Polizia di Stato in occasione delle celebrazioni legate al 172 anniversario) dalle ore 10.50 e che, sarà, inoltre possibile seguire la cerimonia in streaming sul canale YouTube Polizia di Stato e sul sito istituzionale www.poliziadistato.it, oltre che sui canali social della Polizia di Stato e nelle stories dell’account Instagram poliziadistato_officialpage”.

Nella nostra provincia , data la contemporanea commemorazione del 33 ° anniversario della strage del traghetto della Moby Prince, la celebrazione verrà posticipata a venerdì 12 aprile 2024 e si svolgerà a Rosignano al Teatro “Solvay” via Ernesto Solvay, 20 con inizio alle 11.

