Oggi Riccardo Cioni avrebbe compiuto 70 anni. E per l’occasione ieri sera si sono riuniti in un ristorante di Cascina gli amici e i familiari del deejay scomparso il 7 gennaio 2021. Tra gli altri, oltre alla moglie Brunella, la cognata Antonella, il figlio Valerio e la nuora Grazia, c’erano l’amico Giovanni Frau, Mondo Guidi il chitarrista di Riccardo che abita a Londra e che non è voluto mancare all’appuntamento, Alberto il figlio del proprietario del locale Green Shipper dove Riccardo ha fatto la storia, i ballerini del gruppo di ballo del primo LP America Alessandro “Gommino” Del Fabbro e Alessandro Cardosi di cui faceva parte anche Antonella, il maestro Marco Ferrini che ha continuato insieme a Cardosi il percorso di ballerino al Festivalbar con il brano Oleo, Vittorio L’Indiano, Graziano Salvadori e il regista del documentario dedicato dj Brama. Gli amici non lo hanno mai dimenticato negli anni: nel novembre 2022 è stato inaugurato un murale in via dei Pensieri, nel dicembre 2023 l’associazione culturale Dj Full Time ha donato un defibrillatore al Comune, da quattro anni a questa parte viene organizzato in sua memoria un Memorial, oltre a tributi vari come il Frumpy Show un dj set rivival anni ’70 e ’80 in programma il 20 ottobre alle Officine Storiche di Porta a Mare.

