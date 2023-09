Oggi sei giovani salesiani pronunceranno la professione perpetua

Foto tratta da lasettimanalivorno.it

Tommaso e Marta (fratello e sorella) e Laura sono livornesi e insieme a Ester Andrea, Letizia e Martina oggi diranno "sì" per sempre al Signore e a Don Bosco. Il parroco Don Simone: "Per noi è un grande dono perché quest'anno la nostra opera Salesiana di Livorno sta celebrando i 125 anni di presenza in città". In un divertente video "una cosa che pochi sanno di te..."

Oggi alle 10.30 nella Chiesa del Sacro Cuore dei Salesiani in viale Risorgimento, davanti a circa mille fedeli, Tommaso, Laura, Marta, Ester Andrea, Letizia e Martina diranno “sì” per sempre al Signore e a Don Bosco. Pronunciando la professione perpetua le 5 ragazze diventeranno suore e Tommaso diventerà frate. “Per noi è un grande dono – dice il parroco Don Simone Calvano a QuiLivorno.it – la nostra opera Salesiana di Livorno infatti sta celebrando i 125 anni di presenza in città. È il seme gettato nel cuore di questi giovani che pian piano hanno scoperto che possa fiorire e portare frutto nella missione verso i giovani. La strada di felicità è anche questa, mettere la propria vita nelle mani del Signore e di Don Bosco”. Di seguito riportiamo l’articolo tratto da lasettimanalivorno.it: “Tommaso, Marta e Laura sono nati a Livorno: i primi, due che sono fratelli, sono cresciuti nella parrocchia di viale del Risorgimento, impegnati da sempre nelle attività dell’oratorio e della comunità. Laura è cresciuta invece nella parrocchia della Ss. Trinità Cappuccini, dove insieme ad altri si occupava dei ragazzi con l’oratorio Mondo giovane delle Figlie di Maria Ausiliatrice al vicino istituto S. Spirito. E sempre all’Istituto S. Spirito di Livorno Martina è stata responsabile degli alunni delle elementari, mentre le altre due ragazze provengono dall’ispettoria e negli anni di noviziato e impegno pastorale hanno operato in alcune strutture salesiane dell’Emilia Romagna. In occasione della Professione saranno a Livorno anche l’ispettore e l’ispettrice della Congregazione salesiana”. Guarda il video delle ragazze sulla pagina dell’ispettoria salesiana.

