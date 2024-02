Oltre 9000 accessi ad Orientando 2023, il sito web per l’orientamento scolastico

Orientando 2023, il sito dedicato all’orientamento scolastico per le scuole superiori, consolida il successo e fa registrare un nuovo record di visite. Sono state, infatti, ben 9140 le visite totali, con 5.388 visitatori unici, mentre sono arrivate a 15.636 le visualizzazioni video e oltre 10.000 le visualizzazioni di documenti pdf. Un trend positivo che, a partire dalla prima edizione del 2020, ha visto più che raddoppiare il numero dei visitatori.

“Sono dati che ci fanno piacere – sottolinea la presidente della Provincia Sandra Scarpellini – e, tenuto conto che gli alunni in uscita dalle scuole medie sono poco meno di 3000, confermano la scelta di offrire ai ragazzi, alle ragazze alle loro famiglie, uno strumento utile e adeguato alle loro esigenze. Avere a portata di click tutte le informazioni su ogni singolo istituto scolastico del nostro territorio, permette agli studenti di poter ampliare e approfondire quanto viene appreso durante gli open day o nelle altre attività di orientamento organizzate dalle scuole”. La piattaforma di Orientando 2023, che resterà attiva fino a fine marzo 2024, è stato curata dal Servizio Reti scolastiche della Provincia, con la collaborazione di Provincia di Livorno Sviluppo.

“L’aumento dei visitatori alla quarta edizione del salone virtuale mostra come la scelta della piattaforma on line sia vincente, sia per la facile accessibilità da ogni device che per la fruibilità illimitata – afferma Paolo Nanni, amministratore unico di Provincia di Livorno Sviluppo – Dal nostro monitoraggio emerge che gli accessi si sono intensificati in vista della chiusura delle iscrizioni, segno che lo strumento, in linea con le sue finalità, viene consultato per supportare una scelta più consapevole della scuola superiore”. “Ringrazio la responsabile del Servizio Reti scolastiche, Anna Roselli e Paolo Nanni per il grande lavoro svolto in sinergia. L’esperienza del salone virtuale Orientando si rivela ogni anno una scelta azzeccata, che sicuramente continueremo a proporre anche in futuro”.

