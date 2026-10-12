“Oltre il traguardo”, premiate le imprenditrici dello sport livornese

Il riconoscimento di Confsport e Terziario Donna Confcom Livorno nell’ambito della quarta edizione di “Articolo 33 – Allena i tuoi valori”. Consegnata anche una targa alla memoria di Julia Troilo. Tutti i nominativi delle premiate

Non soltanto risultati sportivi, ma anche capacità imprenditoriale, determinazione e impegno nella formazione delle nuove generazioni. Sono questi i valori al centro di “Oltre il traguardo”, il riconoscimento al merito nell’imprenditoria femminile assegnato da Confsport e Terziario Donna Confcom Livorno nell’ambito della quarta edizione di “Articolo 33 – Allena i tuoi valori”, che si è svolta il 10 e 11 ottobre in piazza Garibaldi a Livorno.

Un’iniziativa nata per valorizzare le donne che hanno scelto di investire professionalità, energie e risorse nel mondo dello sport, creando attività capaci di offrire opportunità di lavoro, formazione e socialità. Un settore nel quale la presenza femminile è significativa non soltanto nella pratica sportiva e nell’insegnamento, ma anche nella gestione e nello sviluppo di imprese e associazioni.

A ricevere il riconoscimento sono state Antonella Filippi di Studio Live Dance Academy, Tiziana Cherri del New Popeye Club, Giulia ed Elena Turchi di Danza Eden, Ylenia Varriale del Centro Danza Tersicore, Cecilia Antonini, Claudia e Alessandra Gasperini e Claudia Nelli di Gemini.

Particolarmente toccante il momento dedicato alla memoria di Julia Troilo di Oasis Club ASD, prematuramente scomparsa. Una targa commemorativa è stata consegnata alla figlia Martina Cecioni, in ricordo del suo impegno e del contributo al mondo sportivo livornese.

A consegnare i riconoscimenti sono stati i presidenti di Terziario Donna e Confsport Confcom Livorno, Delia Del Carlo e Damiano Bani, insieme a Michela Castellani, presidente della Terza Commissione Economia e Lavoro del Comune di Livorno, e ai rappresentanti di Sport e Salute, Alessandro Viti, referente regionale, e Sara Salvini, referente provinciale.

“Con questo riconoscimento abbiamo voluto dare visibilità a donne che ogni giorno dimostrano come lo sport possa essere anche un’importante esperienza imprenditoriale”, dichiara Delia Del Carlo, presidente provinciale di Terziario Donna Confcom Livorno. “Dietro una palestra, una scuola di danza o un’associazione sportiva ci sono competenze, responsabilità, investimenti e capacità organizzative. Ci sono donne che creano lavoro e opportunità, ma che soprattutto contribuiscono alla crescita personale e sociale di tanti giovani. Sono esperienze che meritano di essere conosciute e valorizzate”.

“Articolo 33 nasce per promuovere i valori dello sport e quest’anno, con la scelta di piazza Garibaldi, abbiamo voluto sottolineare anche la sua capacità di creare relazioni e restituire vitalità ai quartieri”, aggiunge Damiano Bani, presidente di Confsport Livorno. “Il premio Oltre il traguardo completa questo messaggio, perché riconosce il lavoro di chi rende possibile l’attività sportiva ogni giorno, spesso lontano dai riflettori. Premiare queste imprenditrici significa riconoscere anche il loro ruolo educativo e sociale”.

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